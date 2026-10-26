Natalie Pérez llega a Paraná con su nuevo álbum

La cantante traerá a la ciudad las canciones de su quinto disco.

La cantante y actriz Natalie Pérez desembarcará en la ciudad de Paraná el próximo sábado 7 de noviembre a las 21 para llevar a cabo un concierto en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado sobre la peatonal San Martín, con el objetivo de exhibir ante el público local las composiciones de su quinto álbum de estudio titulado Casa, en el marco de una gira nacional que contempla recorridos por los principales escenarios del país.

El espectáculo fue concebido para trasladar el universo íntimo del material discográfico a las tablas, a través de un repertorio de doce canciones que abordan diversos géneros y emociones con un repaso por las obras que marcaron las distintas etapas de su carrera musical.

El nuevo trabajo discográfico de la intérprete argentina representa una etapa creativa orientada hacia una búsqueda personal, libre y auténtica, que consolida una identidad artística fresca y sin etiquetas dentro de la escena nacional.

La producción musical del álbum estuvo a cargo del productor Diego Matturro y la grabación se realizó de forma íntegra en vivo junto a una banda completa en los estudios Elefante Blanco, ubicados en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

La venta de entradas está disponible a través de Gradatickets y en boletería física del teatro.