Ambas de presentarán en un recital íntimo este miércoles 28 de octubre a las 20.

Silvia Teijeira y Marcia Müller se presentarán en el Museo Provincial de Bellas Artes con la propuesta "Melodías pintadas. Música argentina de raíz". Será este miércoles 28 de octubre a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355) en Paraná.

El encuentro artístico se dará en el marco de "Un destello sostenido", una exposición patrimonial que celebra el centenario del Museo.

Las reconocidas artistas, Marcia Müller en acordeón y Silvia Teijeira en piano, proponen un recorrido musical por los paisajes, vivencias y sonoridades de la provincia y el país. A la vez, invitan a celebrar los 100 años del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez y a viajar por las imágenes de la exposición “Un destello sostenido” desde sus músicas y poesías.

Será un recital íntimo, inspirado en la exposición, la historia del Museo de Bellas Artes y la calidez de las personas que a diario lo habitan.

La entrada es libre y gratuita