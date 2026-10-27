Aldea Salto vivirá la novena edición de la Fiesta del Carro Verde

Una jornada para celebrar la tradición, la gastronomía y la música.

Aldea Salto llevará a cabo la novena edición de la Fiesta del Carro Verde este domingo 1 de noviembre en el Salón Comunitario y la Plaza Santa Cruz, con el objetivo de celebrar las raíces culturales y compartir un espacio de encuentro a través de las tradiciones regionales.

La jornada ofrecerá una programación que comenzará durante la mañana con un almuerzo y continuará por la tarde con un desfile y un baile, sumando además la instalación permanente de puestos de artesanos y emprendedores locales. Las personas interesadas en asistir al almuerzo deben hacer la reserva previa al 343 3031452

El acceso al predio para presenciar el desfile posterior será con entrada libre y gratuita a partir de las 14.

Las actividades de la jornada se iniciarán a las 11 en el Salón Comunitario. A partir de las 12 se servirá el almuerzo, cuyo menú incluirá chorizos con ensalada, asado con cuero acompañado de papas al horno y postre helado como cierre de la propuesta gastronómica.

Desde las 15, la atención se trasladará a las calles principales con la puesta en marcha del gran desfile cultural, un despliegue que reunirá carros alegóricos, tractores, agrupaciones y delegaciones escolares que representarán a distintas instituciones de la zona.

Al concluir el recorrido del desfile, la programación contempla la realización de un gran baile popular dentro del salón con las actuaciones en vivo del grupo Maravillas Alemanas, que celebra tres décadas de trayectoria en la música tradicional, y la agrupación Súper Banda Estrella.

De forma paralela y durante toda la jornada, la Plaza Santa Cruz albergará un paseo de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos con diversas alternativas.