Emilia Cersofio dictará un taller grupal de canto

La artista coordinará un ciclo de cinco encuentros de canto en Paraná.

La música y docente Emilia Cersofio dictará un taller grupal de vocalización y expresión musical titulado "Canciones para llegar a fin de año", el cual se llevará a cabo durante cinco jornadas consecutivas los días martes a partir del 10 de noviembre, de 20 a 21:30, en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de calles Carbó y 9 de Julio.

La iniciativa tiene como propósito brindar un espacio de formación y distensión para conectar con la interpretación vocal de manera individual y colectiva antes del cierre del ciclo anual, abordando el aprendizaje del canto como una herramienta de bienestar corporal y desarrollo artístico en grupo.

El cronograma de trabajo comprende un total de cinco clases presenciales que se desarrollarán en las fechas del 10, 17 y 24 de noviembre, para luego continuar con los últimos dos módulos el 1 y el 15 de diciembre.

A lo largo de los encuentros, los participantes abordarán técnicas de relajación física, ejercicios de respiración, mecanismos de vocalización y herramientas de exploración corporal guiados por la docente.

Respecto de la propuesta musical, el repertorio de trabajo estará integrado por obras populares que serán seleccionadas de forma participativa por el propio grupo durante el desarrollo del taller.

La propuesta tiene un costo total de $50.000.

Para gestionar las inscripciones o solicitar mayor información, comunicarse al 343 5116698.