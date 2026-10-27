En el marco de la Semana de la Educación, se presentará el libro "Un rayo cualquiera"

La escritora y docente Natalia Ortiz Maldonado encabezará la presentación de su reciente obra titulada Un rayo cualquiera el próximo miércoles 4 de noviembre a las 18 en el Aula 9, ubicada en el Patio del edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Alameda de la Federación 109 de Paraná.

La actividad es impulsada por la acción de extensión universitaria denominada "Imaginación, afecto y memoria: territorios escolares para experimentos hermosos" y se desarrollará en el marco de la agenda institucional de la Semana de la Educación, a 20 años de la sanción de la Ley 26.206 de Educación Nacional y de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

El trabajo ensayístico fue editado por el sello Hekht en 2025 y aborda dilemas contemporáneos cruzando la filosofía, la poesía, la física cuántica, la mitología y el activismo transfeminista. A lo largo de sus páginas, la publicación busca responder interrogantes vinculados a las formas de rehabitar un contexto atravesado por la crueldad y la competencia, indagando el rol de la escritura y de las narrativas en la construcción de historias alternativas.

Frente a discursos autoritarios, el texto propone un pensamiento divergente que recupera tradiciones de escrituras disidentes, cuir, lesbianas e indómitas para avizorar otras posibilidades de existencia comunitaria.

La autora, nacida y radicada en Buenos Aires, cuenta con una amplia trayectoria como coeditora de Hekht, habiendo publicado el libro Destellos en 2022 junto a numerosos ensayos y artículos en medios de Argentina, Chile, Brasil, España e Inglaterra, además de desempeñarse como docente de grado y posgrado en las universidades nacionales de Buenos Aires y Lanús.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesores, graduados y al público general. Para organizar el espacio, es necesario realizar la inscripción a través de este formulario.