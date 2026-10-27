La Ronda Trío y Proyecto Mate compartirán un concierto en el Auditorio Walter Heinze

Las formaciones musicales La Ronda Trío y la agrupación santafesina Proyecto Mate ofrecerán un concierto conjunto el próximo viernes 13 de noviembre a las 21 en el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná, en el marco de una nueva fecha del ciclo Puentes.

La idea de la jornada es construir un puente entre la memoria y la identidad mediante la música popular y el folclore latinoamericano, rindiendo homenaje a la resistencia cultural en el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar.

La propuesta de La Ronda Trío centra su desarrollo artístico en la armonía vocal construida por sus integrantes Maxi Ferrari, Beco Ferrari y Eri Brown, sumando para este recital la participación especial de músicos invitados en el área de percusión.

La agrupación seleccionó un repertorio que busca celebrar la persistencia de la identidad regional a través de un recorrido guiado por la sencillez de la guitarra y la potencia de sus tres voces principales.

La formación Proyecto Mate, proveniente de la vecina capital, desembarcará en el escenario paranaense para exhibir las canciones de su nuevo trabajo discográfico titulado Cada cierto tiempo, el cual fue editado en septiembre de 2026 por el sello discográfico Shagrada Medra.

El grupo fue conformado a mediados del año 2019 con el propósito de abordar y exponer un repertorio de autoría propia surgido de los procesos compositivos y de arreglo de sus miembros Mauro Bertotti en voz, Agustín Casenove en guitarra, voz y arreglos, Luciano Stizzoli en piano, voz y arreglos, Esteban Mannarino en bajo, y Nahuel Ramayo en batería y percusión.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y pueden reservarse comunicándose al 343 4640640, mientras que en puerta tendrá un costo de $20.000.