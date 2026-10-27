Los Pérez García llegan a Paraná para repasar sus tres décadas de trayectoria

La banda de rock argentina Los Pérez García brindará un recital en vivo este viernes 30 de octubre a partir de las 20:30 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) de la ciudad de Paraná, con el objetivo de exhibir su más reciente material discográfico y repasar los principales éxitos de sus tres décadas de trayectoria ante el público entrerriano.

La velada musical contará además con la actuación del músico santafesino Gonzalo Villarino en calidad de artista invitado, quien estará a cargo de la apertura de la jornada.

La formación fue fundada en 1995 y se encuentra integrada en la actualidad por Beto Olguín en voz y guitarra, Mingo Catanzariti en bajo, Julio Medina en teclados, Fede Esquivel en guitarra y Pablo Tofanari en batería. A lo largo de su recorrido, la agrupación construyó una extensa discografía compuesta por doce trabajos editados, de los cuales nueve corresponden a grabaciones de estudio, dos a registros en directo y una placa especial capturada en una transmisión radial.

Su debut discográfico ocurrió en 1997 con el lanzamiento de Buenas Noches, álbum de 10 canciones que incluyó títulos como Perro Salado, Nena y Trucos, permitiéndoles concretar sus primeras recorridas por el conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El crecimiento de la banda continuó en 2004 con la publicación de ¡Ya!, producción de estudio que albergó obras como Ni Tan Diablo, Ni Tan Santo y Mal de Amores, sumado a una versión del tema El Fantasma de Canterville con la colaboración especial de León Gieco. En ese mismo año, durante una emisión de madrugada en el programa La de Dios de la radio Rock y Pop, lanzaron junto al conductor Santiago Palazzo el disco Noches de Radio, reuniendo temas inéditos como No da, Monedas y Ecos.

Posteriormente, en 2007, editaron Santo Remedio con la participación del guitarrista Martín Méndez, registrando piezas como A Callejear, Miro y Un Vals Después de Todo.

La consolidación a nivel nacional llegó en 2009 con Asuntos de Familia y la difusión masiva de la canción Magdalena, seguida por el álbum La Mesa Está Servida en 2011 con clásicos como Halcón Peregrino y Entretiempo, y el disco No Se Lo Cuentes a Nadie en 2014, que contó con la presencia de Pity Álvarez en el tema Festejar.

En los años posteriores, el grupo profundizó sus colaboraciones con importantes referentes del rock, lanzando en 2016 el disco Más fuerte, más alto, más lejos bajo la producción de Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar, con quien grabaron la canción Buenos Aires Gris.

En 2017 participaron de la compilación homenaje Ya Me Estoy Volviendo Canción interpretando Qué Pasa en el Barrio, de Los Caballeros de la Quema, y en octubre de 2018 registraron en el teatro Gran Rex el álbum electroacústico en vivo titulado Salud!, acompañados por miembros de Bersuit Vergarabat.

La etapa más reciente de su producción de estudio incluye la placa Después de la tormenta, editada en 2022 y grabada en los estudios Romaphonic con producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes.

Las entradas se encuentran disponibles en Platea Vip.