Teatro, música y un altar colectivo para recordar a los muertos en Barriletes

La asociación civil de Paraná pondrá en marcha el ciclo “El teatro sale al patio” este domingo 1 de noviembre, desde las 18.30. Se presentarán “Teté, la enlazadora de mundos” y “Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos”. La entrada será a la gorra.

El patio de la Asociación Civil Barriletes será escenario de una jornada de teatro, música y poesía para recordar a quienes ya no están. En la víspera del Día de Muertos, este domingo 1 de noviembre desde las 18.30, la entidad inaugurará su ciclo “El teatro sale al patio” en su sede de Courreges 418, en Paraná.

Además de las funciones, la convocatoria propone construir un altar colectivo. Quienes asistan podrán acercar fotografías de sus seres queridos y ofrendas para compartir una celebración que recupera tradiciones de distintos pueblos de América. La entrada será a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 4657010.

La anfitriona del encuentro será “Teté, la enlazadora de mundos”, una creación de Gabriela Trevisani, de Mujeres Barderas. A través de máscaras, humor, canto y poesía, la obra presenta a una Muerte convertida en trabajadora que se pregunta por su propia identidad. Teté toma distintas formas según quienes la imaginan: puede ser bondadosa o temible, y en esas transformaciones aparecen preguntas sobre la mirada ajena, el recuerdo y el olvido.

La propuesta cuenta con más de veinte funciones en el marco del encuentro “Día de muertos” de la Escuela del Bardo, una experiencia inmersiva inspirada en la celebración mexicana. También integró la programación del segundo Encuentro de Teatro de Oro Verde y del Festival Uruguayense de Microteatro, y fue invitada al décimo Festival de Teatro y Ciencia de Paraná y a El Gesto Noble, en El Carmen de Viboral, Colombia.

El cierre estará a cargo de “Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos”, una coproducción del Colectivo Artístico VerdeViento, de Oro Verde, y Compañía Le Feu, de Paraná.

En un lugar donde el tiempo parece suspendido, Dora y Felipe han convertido el pasaje entre la vida y la muerte en un rito y también en un oficio. Entre discusiones, canciones, bromas y extravíos, los límites se vuelven inciertos y ya no resulta tan sencillo distinguir de qué lado está cada uno.

Estrenado a fines de agosto de 2025, el espectáculo recorrió ciudades de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, y realizó una gira por México con presentaciones en Mérida, Campeche, Ozumba y Ciudad de México. Obtuvo el primer puesto en el Premio Municipal de Artes Escénicas de Paraná y recibió menciones por su dispositivo lumínico y su dramaturgia en la última Fiesta Provincial del Teatro.

Durante la jornada habrá servicio de cantina, con “pan de muertos” y otras propuestas para comer y beber.