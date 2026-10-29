Chacarera Roja y Maru Figueroa compartirán escenario en el Almacén de los 33

Una noche para repasar la música de Medellín y del litoral argentino.

La cantautora colombiana Laura Isabel liderará la delegación del proyecto artístico Chacarera Roja junto a la guitarrista entrerriana Maru Figueroa en el marco del espectáculo musical "Miradas de un continente", que se llevará a cabo este jueves 29 de octubre a las 20:30 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná.

La jornada tiene por objetivo promover el intercambio cultural entre los ritmos tradicionales del Caribe y el folclore litoraleño en el tramo final de su gira por la Argentina. El encuentro reunirá sonoridades colombianas y composiciones autóctonas en un formato íntimo.

El grupo Chacarera Roja llega a la capital entrerriana procedente de la ciudad de Medellín para abordar un repertorio que recorre las dinámicas sonoras del paisaje llanero, incorporando géneros como la cumbia, el huayno, la chacarera, el bambuco y el son. La formación internacional que acompaña a Laura Isabel se completa con la ejecución instrumental de Juancho Castaño en percusión y Jorge Ramírez en guitarra, sumando además la expresión de la danza en escena a cargo de Marcela Echeverri.

La apertura de la velada estará a cargo de la referente local Maru Figueroa, quien brindará una selección de piezas folclóricas y canciones enfocadas en el paisaje y la identidad del litoral argentino.

Durante la velada, el espacio dispondrá de un servicio de cantina.

La entrada general tiene un costo de $15.000. Para reservas comunicarse al 343 5054604.