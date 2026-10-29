David Andenmatten presenta un libro sobre la supervivencia durante el genocidio en Córdoba

El autor compartirá su libro y repasará los años de militancia, cárcel y exilio.

El autor y militante David Andenmatten encabezará la presentación de su libro titulado ¡Te volví a olvidar! Una historia de supervivencia durante el genocidio en Córdoba este sábado 31 de octubre a las 19 en la sede del gremio Agmer Paraná, ubicada en calle Laprida 136 de la capital provincial.

La actividad tiene el propósito de compartir el testimonio personal del autor sobre su experiencia de militancia política, secuestro, paso por las cárceles y exilio.

La obra surge a partir de una necesidad personal de Andenmatten por plasmar un recorrido individual que atravesó su vida y la de miles de activistas que durante la década de 1970 participaron en proyectos de transformación social en la Argentina. A través de sus páginas, el texto reconstruye las vivencias vinculadas al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, repasando la persecución política, la privación ilegítima de la libertad y el posterior extrañamiento del país.

"La memoria no pertenece solamente al pasado. También forma parte de las luchas del presente y de las esperanzas del futuro", asegura el autor.

El encuentro cuenta con el respaldo A.F.A.D.E.R., H.I.J.O.S. Paraná, la agrupación La Solapa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Rodher, la Multisectorial de Derechos Humanos y Agmer seccional Paraná.

La entrada será de acceso libre y gratuito.