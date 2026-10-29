“El campo tiene la palabra” fue nominado al Martín Fierro Federal 2026

El programa radial "El campo tiene la palabra", nominado al Martín Fierro Federal 2026.

El programa creado por Aldo Puig hace 46 años integra la categoría Mejor Programa Agropecuario en radio. La nominación corresponde a la labor de 2025, emitida por FM Centro de La Paz y la radio web del portal Campo y Economía.

“El campo tiene la palabra”, el programa de larga trayectoria dedicado a la actualidad agropecuaria, fue nominado como Mejor Programa Agropecuario en radio en los premios Martín Fierro Federal 2026.

La postulación reconoce el trabajo realizado durante 2025 en sus emisiones por FM Centro 102.7 de La Paz, Entre Ríos, y a través de la radio web del portal Campo y Economía.

Creado hace 46 años por Aldo Puig, el ciclo mantiene desde entonces su presencia en el aire con contenidos vinculados al campo. Su equipo está integrado por Verónica Puig en la coconducción, Galo Puig en la edición de sonido y Pedro Ibáñez en la locución y artística.

Al compartir la noticia, desde el programa hicieron extensivo el reconocimiento a sus oyentes y a quienes acompañan la propuesta. “Es un premio de toda la gente del campo, de quienes nos escuchan y de quienes nos acompañan cada día”, expresaron.