El Festidanza vuelve al Anfiteatro Héctor Santángelo

El encuentro de danza se realizará el sábado 31 de octubre, a las 19, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, con la participación de escuelas, academias y grupos de danza de la ciudad.

La propuesta reunirá a artistas y espacios de formación en una jornada dedicada a la danza, con expresiones de distintos estilos y géneros. El festival forma parte de la agenda del Mes de las Artes Escénicas, con el fin de promover la actividad artística local y generar espacios de encuentro con la comunidad.

Participarán la Escuela Municipal de Danza; la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio"; los talleres culturales municipales La Milonga de mi Vida y Ominira: la libertad del movimiento; Open Ballet; Expresión Dance; ExpresArte; Tribality Studio; el Grupo de Danzas Árabes de Bellydance Studio; Viva España; la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado; Estudio SAJ Paraná; la Compañía de Danzas Latiendo Litoral; el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río; MS Dance y Allpa Mayú, Agrupación de Danzas Folclóricas de Paraná.

El Festidanza invita a disfrutar de la diversidad de expresiones de la danza y a acompañar el trabajo que desarrollan las escuelas, academias y agrupaciones de la ciudad.

El acceso será libre y gratuito.