Este sábado habrá una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades

Este sábado 31 de octubre se realizará una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades. Será desde las 20 en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio) con música, danzas tradicionales, emprendedores, gastronomía y carnaval. Habrá servicio de cantina.

Ubajay y General Campos compartirán propuestas que celebran la identidad cultural de ambas comunidades. Entre otras actividades, habrá música en vivo, bailarinas de comparsa, parejas de baile (folklore) y degustación de productos regionales a base de Yatay.

La jornada comenzará a las 20 con la apertura de los stands de emprendedores. A las 21 será el turno de los shows artísticos de cada municipio, con presentaciones que pondrán en valor las expresiones culturales y las tradiciones locales.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir una noche de encuentro, intercambio y celebración de la diversidad cultural entrerriana. El ciclo es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.