Gualeguaychú será sede del anuncio del ganador del Premio Literario Fray Mocho 2026

La ciudad de Gualeguaychú se transformará en el escenario donde se revelará el nombre del autor o autora galardonado con el Premio Literario Fray Mocho 2026 en la categoría de ensayo inédito, mediante una ceremonia abierta a toda la comunidad que tendrá lugar este viernes 30 de octubre a las 19:30 sobre la vereda del edificio de la calle Fray Mocho 135, entre Rivadavia y Colombo.

El encuentro busca descentralizar la actividad artística dentro del territorio entrerriano con el fin de vincular la mayor distinción de las letras de la provincia con la tierra natal del escritor y periodista José Álvarez, y promover el encuentro entre trabajadores de la cultura, escritores, estudiantes y la ciudadanía.

El acto contará con la participación del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; la directora general de Museos y Patrimonio Cultural de la misma secretaría, Maia Rodríguez; y el director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola. Además, se sumarán a la apertura y al cierre musical la Orquesta Infanto-Juvenil Municipal Yaguarí Guazú frente al museo histórico.

Esta nueva edición del certamen provincial estuvo centrada exclusivamente en obras de ensayo inédito, las cuales fueron evaluadas de manera anónima mediante el uso de seudónimos por un jurado de especialistas integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué.

De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, la obra seleccionada obtendrá como reconocimiento la edición e impresión de 1.000 ejemplares por parte de la Editorial de Entre Ríos, organismo que incorporará el texto al catálogo de publicaciones de la provincia para su distribución.

Durante la ceremonia, la Orquesta Yaguarí Guazú, bajo la dirección del músico Santiago Veronesi, ofrecerá dos momentos de interpretación en la calle frente al espacio museológico para el disfrute de la concurrencia. Esta formación instrumental brinda capacitación gratuita y práctica orquestal a niños y jóvenes de la localidad, constituyendo un espacio de desarrollo artístico, formación musical e integración cuya producción será exhibida en el marco de la jornada.

La jornada será gratuita y abierta a todo el público.