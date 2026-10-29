La banda Ancestros encabezará dos fechas musicales en noviembre

Las agrupaciones musicales locales Clásicos Rockeros, Ancestros, Sustrato e Hijos de la Noche protagonizarán la noche de rock en vivo del festival denominado Rock Sin Excusas el próximo viernes 6 de noviembre a partir de las 22 en Limbo Pub, espacio ubicado en el Monet Club en calle Liniers 376 de la ciudad de Paraná. La cartelera en el mismo establecimiento continuará semanas más tarde, el viernes 27 de noviembre desde las 21, con el desarrollo de la fiesta temática "2000-ERA: Volvemos a los 2000", una propuesta ambientada en los íconos y la cultura pop y rock del inicio del milenio que contará con las actuaciones en directo de Ancestros, Los Apolo, Radio Frecuente y la musicalización de DJ Lobo Lúcido.

Dentro de la grilla de ambas jornadas sobresale la participación de Ancestros, una banda de rock nacida en Paraná en 2019 que alcanzó su consolidación en 2021 y que se encuentra conformada por Fernando Franco en bajo y voz, Damián Mockert en guitarra acústica y voz, Adriel Radovitzky en guitarra eléctrica e Iván Almada en batería.

La propuesta de esta agrupación toma al rock como eje y los fusiona con elementos de indie, funk y rock progresivo. La banda viene sosteniendo una marcada actividad sobre los escenarios con pasos previos por el Centro Cultural Juan L. Ortiz, La Vieja Usina, la Sala Mayo, la Casa de la Cultura, diversos festivales y un recital reciente en el Teatro 3 de Febrero.

En materia discográfica, la formación entrerriana posee más de diez obras registradas ante la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) y la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA). Tras la salida de su primer single titulado 10 AM en 2023 y la publicación en mayo de 2025 del tema Estado Transe junto a su videoclip, el conjunto trabaja en la actualidad en la producción de su siguiente álbum de estudio, el cual saldrá editado en formato LP e incluirá el registro en audio de su concierto en el Teatro 3 de Febrero.

Para el encuentro del 6 de noviembre, las entradas se consiguen a un valor anticipado de $5.000 o a $7.000 en puerta, mientras que para la jornada del 27 de noviembre las anticipadas cuestan $10.000 y se solicitan por mensaje a los Instagram @djlobolucido, @losapolo_oficial, @radiofrecuenteoficial o @ancestros.rock.