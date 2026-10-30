Barriletes propone una tarde de teatro, memoria y encuentro en la víspera del Día de los Muertos

"Teté, la enlazadora de mundos", una de las propuestas que abre el ciclo El teatro sale al patio en Barriletes.

“El teatro sale al patio” tendrá una nueva edición este domingo 1 de noviembre, desde las 18.30, en Courreges 418. Se presentarán “Teté, la enlazadora de mundos” y “Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos”. La entrada será a la gorra y el público podrá sumarse a la construcción de un altar colectivo.

La Asociación Civil Barriletes volverá a abrir su patio este domingo 1 de noviembre para compartir una jornada de teatro, música y poesía atravesada por la memoria, los afectos y las distintas formas de pensar la muerte.

La actividad comenzará a las 18.30 en Courreges 418, Paraná, con una nueva edición del ciclo El teatro sale al patio. La programación incluirá dos obras: Teté, la enlazadora de mundos, creación de Gabriela Trevisani, y Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos, una producción conjunta del Colectivo Artístico VerdeViento, de Oro Verde, y Compañía Le Feu, de Paraná.

La entrada será a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 4657010.

Además de las funciones, la propuesta invita a quienes asistan a participar de un altar colectivo dedicado a las personas queridas que ya no están. El público podrá llevar fotografías y realizar sus propias ofrendas, recuperando elementos de celebraciones vinculadas al Día de los Muertos presentes en distintas culturas latinoamericanas.

Durante la tarde también funcionará una cantina, donde habrá pan de muertos y distintas opciones para comer y beber.

En Teté, la enlazadora de mundos, la Muerte aparece despojada de solemnidad y convertida casi en una trabajadora que cumple con su tarea cotidiana. Pero algo cambia cuando comienza a preguntarse por su propia identidad.

Teté existe también a partir de lo que los demás ven en ella. Puede resultar buena, temible, limpia o extraña, según quién la mire y la nombre. Desde allí, la obra avanza entre máscaras, canciones, poesía y humor para detenerse en las identidades que se construyen con la mirada ajena y en aquello que permanece cuando alguien deja de ser recordado.

La pieza acumula más de 20 presentaciones realizadas en el marco de experiencias vinculadas al Día de los Muertos y también participó de distintos encuentros teatrales.

Entre ellos se encuentran el II Encuentro de Teatro de Oro Verde y el FUM, Festival Uruguayense de Microteatro. Durante 2026 fue parte del 10.º Festival de Teatro y Ciencia, realizado en Paraná, y participó de El Gesto Noble, en El Carmen de Viboral, Colombia.

La segunda propuesta de la jornada será Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos.

La historia encuentra a Dora y Felipe en un espacio difícil de precisar, donde el tiempo parece suspendido. Ambos transitan la frontera entre la vida y la muerte como si se tratara de un rito y, al mismo tiempo, de un trabajo cotidiano.

Discuten, cantan, juegan, se extravían y vuelven a encontrarse mientras esa frontera comienza a volverse cada vez menos clara.

La obra se estrenó a fines de agosto de 2025 y desde entonces realizó funciones en distintas localidades de Entre Ríos, además de presentarse en Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.

Su recorrido también llegó a México, con funciones en Mérida, Campeche, Ozumba y Ciudad de México.

Entre las distinciones obtenidas figura el primer premio en el Premio Municipal de Artes Escénicas de Paraná. También recibió menciones por Dispositivo Lumínico y Dramaturgia en la última Fiesta Provincial del Teatro.

La propuesta de Barriletes cruza las artes escénicas con una instancia de participación colectiva. El teatro será el punto de partida, pero la jornada también buscará abrir un espacio para recordar, compartir historias y acercarse desde otros lugares a una fecha que en buena parte de América Latina pone a los muertos nuevamente en conversación con los vivos.

La actividad comenzará este domingo 1 de noviembre a las 18.30, en la sede de Barriletes, Courreges 418. La entrada será a la gorra.