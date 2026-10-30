Convocatoria abierta para participar de la Bienal de Arquitectura de Venecia

La Secretaría de Cultura de la Nación lanzó el concurso de anteproyectos destinado a profesionales de la arquitectura de todo el país con el objetivo de seleccionar la propuesta conceptual y espacial que representará a la República Argentina en la vigésima edición de la Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia.

El proyecto seleccionado por el comité evaluador se exhibirá en el Pabellón Argentino, emplazado en la Sala de Armas del complejo de los Arsenales en la ciudad de Venecia, Italia, durante el desarrollo del encuentro internacional que se extenderá desde el 8 de mayo hasta el 21 de noviembre de 2027.

Esta edición del certamen internacional estará articulada bajo el eje curatorial titulado "Hacer arquitectura: por la posibilidad de coexistir frente a una realidad real", un lema desarrollado por los arquitectos y curadores internacionales Wang Shu y Lu Wenyu.

La trayectoria nacional dentro de esta muestra se remonta a los antecedentes de 1901, habiendo alcanzado la consolidación en 2011 mediante la adquisición del espacio propio, lo que otorga a la delegación argentina una plataforma estable de proyección global dentro de un acontecimiento cultural cuyas orígenes se remontan al año 1895.

Para esta convocatoria, el financiamiento del envío funcionará mediante un esquema de articulación público-privada, donde la Cancillería argentina solventará los gastos de operatividad y funcionamiento del pabellón, en tanto que el proyectista que resulte ganador asumirá la elaboración del presupuesto y la búsqueda de fondos privados para la producción física de la obra.

La selección de las propuestas estará encomendada a un jurado interdisciplinario integrado por Mariano Clusellas, docente de la Universidad Torcuato Di Tella; Roberto Converti, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Argentina de la Empresa; Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Álvaro García Resta, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos; Marcelo Nougués, director de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes; Mariana Ron, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería; y Mali Vázquez, directora ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 16 de noviembre.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.

Las bases y condiciones están disponibles en este enlace.

Por consultas, comunicarse al correo electrónico argentinaenlabienal@gmail.com