El ciclo El Andamio Sagrado prepara una nueva velada de lectura, musica y microfono abierto

El ciclo peñero El Andamio Sagrado llevará a cabo una nueva jornada de encuentro cultural este viernes 30 de octubre a partir de las 20:30 en Ferrero Cantina Cultural, espacio ubicado en la calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná, con el propósito de ofrecer a la comunidad un encuentro en torno a la palabra, la lectura de poesía y la música en vivo.

La propuesta se desarrollará bajo una modalidad de ronda comunitaria con mesas compartidas, iluminación cálida, y contará con un espacio de gastronomía local y un escenario abierto destinado a quienes deseen subir a leer textos propios o ejecutar instrumentos musicales.

El núcleo central de la velada consistirá en una nueva presentación y distribución del N°1 de la revista artesanal e independiente titulada Amarylla, definida por sus creadores como una publicación talismán en formato A4 que cuenta con un prólogo escrito por Aldana Badano e ilustraciones a cargo de Dio Viccio.

Esta primera serie limitada de cien ejemplares, de los cuales restan pocas unidades disponibles, incluye producciones literarias y artísticas de "Pink Train", "Cementerio de Insectos", "Lxs Dxs Demonixs" y un bonus poético titulado "Lucifera poema 00". El valor es de $5.000 para quienes deseen adquirirla. Para reserva de ejemplares, escribir al 343 3761112.

Durante el transcurso de la noche, la programación artística incorporará intervenciones literarias y musicales con la participación especial de Sabrina Lute y Guti Etered, sumando un micrófono abierto y una ronda de guitarra.

La reserva de mesas puede hacerse a través del 343 4293086.

La actividad será de acceso libre y gratuito.