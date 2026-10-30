Este sábado se celebra la 15ª edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca

Una noche para disfrutar de distintas actividades en familia.

La Biblioteca Popular del Paraná convoca a la comunidad a participar de la decimoquinta edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca, una propuesta cultural libre y gratuita que se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en el horario de 19 a 23 en la sede de calle Buenos Aires 256 de la capital provincial y sus zonas aledañas, con el objetivo de promover el acercamiento de niños y niñas a la lectura, el libro y la institución en el marco del festejo por los 15 años ininterrumpidos del evento.

Para la ocasión se dispondrá el corte total del tránsito vehicular sobre la calle Buenos Aires, en los tramos comprendidos entre Alameda de la Federación y Laprida, y entre Laprida y Cervantes, extendiendo la programación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al interior del edificio de la biblioteca y a la Plaza San Miguel.

La jornada estará estructurada como una kermés cultural con múltiples alternativas simultáneas, lúdicas, educativas y artísticas desarrolladas principalmente al aire libre, donde los concurrentes podrán asistir en pijama y pantuflas para recorrer las instalaciones y los sectores linderos.

Entre las opciones previstas dentro del programa general figuran espacios de lectura y de escritura, juegos de rol, narraciones de cuentos, presentaciones de canto, juegos, stands de instituciones invitadas, talleres de arte, puestos de maquillaje artístico y una zona acondicionada como patio de comidas.

Si bien la entrada será de acceso libre y gratuito, se solicita a quienes puedan colaborar con un alimento no perecedero que será destinado al Comedor Guadalupe.

Programa completo:

Escenario María Elena Walsh

Calle Buenos Aires. Conducen María Luz Gómez y Nadia Villarino

19: Apertura. Instituto Rita Riso.

19:30 Instituto Musical Raúl Varelli.

20 Instituto Ballerina.

20:10 Grupo Los Macanos Borondongos.

20:30 "Destellos bajo el agua". Fluir, escuela de arte y movimiento.

20:40 Instituto Rita Riso.

21:10 Danza contemporánea. Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio".

21:20 Tribality Studio.

21:30 15 años de Magia. Noche de Pijamas en la Biblioteca.

21:45 Batucada Musiqueros de la Posta del COPNAF.

22 Benito y Tomasa y su banda Los Rockan.

Escenario Javier Villafañe. Plaza San Miguel

20:15 Grupo Farolas.

20:30 Tribality Studio.

20:45 Taller de canto grupal Biblioteca Popular. Guía Rusa Salomone.

21 Cantantes de "Vocal Lab".

21:20 Ro Ducasse y Ale Basiliquiotis.

Espacio Laura Devetach: Quincho del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Coordina Prof. Yanina Remedi.

19 Ronda de canciones y narraciones para bebés. Virginia Colignon, Germán Colignon y Priscila Marignac.

19:30 Narraciones con pictogramas: ¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha?

Psicoped. Paula Tarabini, Candela Amateis, Milagros Golpe, Marcos Armoa e Irina Cipriani.

19:50 Club de narradoras de la UNER.

20:10 Cuentos con Kamishibai. Andrea Almada.

20:20 Alumnas de viola de la Escuela Suzuki del Paraná.

20:30 Club de narradoras de la UNER.

20:50 Cuento ¡Que llega el lobo! Por Melisa Zorn.

21 Narraciones con pictogramas: ¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha?

21:30 Cuentos con Kamishibai. Andrea Almada.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Taller de escritura creativa: "Tus tres deseos". Con Martín Nilva.

Juegos de rol.

Espacio de lectura.

Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos.

Edificio de la Biblioteca. ¡Visitá la Sala de lectura!

19:30 Coro Estable de Niños y Adolescentes. Escuela Coral Nº 1 "Mario Monti".

20:15 Narraciones. "Amores de caramelo. Historias dulces que se derriten de risa". Rita Dellacqua.

Cuentos de Ely y Juan Pedro.

20:45 Dúo Ellas cantan y cuentan.

21:30 Narraciones. "Amores de caramelo. Historias dulces que se derriten de risa". Rita Dellacqua.

Cuentos de Ely y Juan Pedro.

Actuaciones de Eli Rossa, Gloria Benitez y Viviana Gerboni.

Plaza San Miguel

-El sueño de una semilla. Cómo un pequeño plantín puede convertirse en parte de un bosque lleno de vida. Parque Escolar Rural Enrique Berduc. ¡Traer una maceta reciclada (sachets de leche, vasito de telgopor, botella cortada, etc).

-El rincón de los chicos. Biblioteca del Copnaf.

-Maquillaje artístico.

-Juegos en Pijamas. Especial 15 años.

De manera simultánea:

-Personajes literarios entre la gente.

-Alumnas de viola de la Escuela Suzuki del Paraná.

-Puesto informativo. Laprida y Buenos Aires.

-Recepción de alimentos. Comedor Guadalupe.

-Stand de la Biblioteca Popular del Paraná.

-Espacio de lectura.

-Puerto Ciencia. Museo interactivo de Ciencias

-Asociación ASI Basta.

-Puesto Haimovich Toyota - Dream Car.

-Patio gastronómico. Calle Buenos Aires, entre Alameda de la Federación y Laprida.