Habrá un encuentro de coros con agrupaciones de Paraná y Victoria

El Coro Municipal Voces de las Colinas y el Ensamble Municipal de Música compartirán escenario este sábado.

El Ciclo de Encuentros Corales reunirá el sábado 31 de octubre a agrupaciones en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 61). Participarán el Coro Municipal Voces de las Colinas y el Ensamble Municipal de Música, de Victoria, junto al Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario de Paraná.

La Municipalidad de Paraná, realizará una nueva fecha del Ciclo de Encuentros Corales 2026, una iniciativa que promueve el intercambio artístico y fortalece los lazos culturales entre localidades de la región.

En esta oportunidad, la participación de dos agrupaciones de Victoria, el Coro Municipal Voces de las Colinas y el Ensamble Municipal de Música, adquiere especial relevancia al propiciar un espacio de encuentro entre las comunidades de ambas ciudades a través de la cultura. La presencia de estas formaciones, junto al Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario de Paraná, fortalece la cooperación y el intercambio de experiencias entre sus espacios culturales.

Dos ciudades y un repertorio compartido

La programación propone un recorrido por diferentes géneros y estilos musicales. El Coro Municipal Voces de las Colinas, dirigido por Patricia Farías, interpretará obras como Amanecer, de Vicente Sojo; Ecce Panis Angelorum, de Lorenzo Perosi; y Puerto Montt, de Eduardo Franco, en versión coral de Fernando Zúñiga.

Por su parte, el Ensamble Municipal de Música de Victoria, bajo la dirección de Ángel Osuna, presentará canciones emblemáticas del rock nacional y regional, entre ellas Inconsciente colectivo, de Charly García; Spaghetti del rock, de Divididos; Ji ji ji, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; y A las nueve, de No Te Va Gustar.

Las agrupaciones de Paraná también compartirán sus repertorios. El Taller de Canto Comunitario interpretará canciones como El pescador, de José Barros, y De mí, de Charly García. El Coro de la Ciudad, dirigido por Eliseo Almada, ofrecerá obras como El valle y el volcán, de María Elena Walsh, y Manchai puito (Two Little Doves), con arreglo de Oscar Escalada.

El encuentro incluirá, además, interpretaciones conjuntas de Canción del jornalero, de Jorge Méndez; Rumbo al cerro, de Mario Díaz y Alejandro Maldino; y Puentecito de La Picada, también de Jorge Méndez. Este cierre compartido pondrá en diálogo las voces y experiencias de las agrupaciones participantes.

Entrada libre y gratuita por orden de llegada.