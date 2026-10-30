La Escuela Normal recibe la muestra de cierre de la Diplomatura en Moda

Los estudiantes que concluyeron el cursado de la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria llevarán a cabo la exhibición de sus producciones, trabajos integradores y proyectos durante la Muestra Final que se desarrollará este viernes 30 de octubre a las 19 en el patio techado de la Escuela Normal Superior José María Torres, edificio ubicado en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes de la ciudad de Paraná.

La jornada invita a compartir con la ciudadanía los conocimientos adquiridos, reconocer el trayecto formativo completado y visibilizar la articulación entre el ámbito universitario y el sector productivo local.

A lo largo de los seis meses de duración que demandó el dictado del trayecto, los participantes accedieron a un programa de contenidos diseñado para fortalecer el desarrollo de emprendimientos y proyectos independientes relacionados con el vestuario y la manufactura indumentaria.

La currícula abordó módulos teóricos y prácticos vinculados a la historia y la sociología de la moda, el diseño conceptual, la producción, la confección, el manejo y conocimiento de materiales textiles, el trazado de moldería, además de estrategias de comunicación de marca y herramientas para la comercialización en el mercado regional.

La entrada será libre y gratuita.