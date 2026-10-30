La Escuelita de Jazz ofrecerá un ensayo abierto a la comunidad

La Escuelita de Jazz compartirá una jornada matutina sobre la improvisación y el lenguaje del género.

El espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná, será escenario este sábado 31 de octubre en el horario de 10 a 12:30 de un ensayo abierto y una charla didáctica coordinada por La Escuelita de Jazz, con el objetivo de compartir las metodologías de trabajo instrumental, fomentar la difusión del género y ofrecer un espacio de intercambio abierto tanto a instrumentistas como a la comunidad interesada en la materia.

La convocatoria motiva a quienes quieran asistir a concurrir con sus equipos de mate para participar de una mañana destinada a la escucha, la experimentación y la aproximación a los conceptos fundamentales que estructuran la interpretación musical del jazz en el ámbito local.

Durante el transcurso del encuentro, los organizadores exhibirán las dinámicas de ensayo que caracterizan al proyecto pedagógico y artístico, permitiendo que el público comprenda el funcionamiento interno de una formación de estas características y los criterios aplicados en los arreglos musicales.

La propuesta está diseñada para convocar tanto a músicos experimentados que deseen profundizar sus conocimientos técnicos como a vecinos, estudiantes y aficionados sin experiencia previa que simpaticen con el género.

La actividad será de acceso libre y gratuito, y no requiere inscripción previa.