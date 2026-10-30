La UNLP avanza con un Doctorado Honoris Causa post mortem para el Indio Solari

La iniciativa surgió de la Agrupación Rodolfo Walsh y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. La familia del músico agradeció públicamente el reconocimiento.

A casi cinco meses de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, la Universidad Nacional de La Plata avanza con una propuesta para otorgarle el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su trayectoria artística y a la influencia cultural que alcanzó su obra.

Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, Solari fue una de las figuras centrales del rock argentino, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego con su carrera solista y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Murió el 5 de junio de este año, a los 77 años.

La iniciativa fue impulsada por la Agrupación Rodolfo Walsh y obtuvo la aprobación unánime del Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. La resolución destaca no sólo el recorrido musical de Solari, sino también la dimensión social y cultural que adquirió su figura a lo largo de varias décadas.

La noticia fue difundida este viernes por la familia del músico a través de sus redes sociales. En el mensaje expresaron su emoción por la distinción y agradecieron tanto al Consejo Directivo de la Facultad como a la agrupación que promovió la iniciativa.

Entre los fundamentos de la postulación aparece también la relación singular que el Indio construyó con su público. El documento pone el foco en las llamadas “misas ricoteras”, que durante los años 90 trascendieron el formato habitual de un recital y se transformaron en espacios de encuentro, pertenencia e identidad para miles de seguidores.

Solari nació en Paraná el 17 de enero de 1949 y se convirtió, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en una de las figuras centrales del rock argentino. Murió el 5 de junio pasado, a los 77 años.

Otro reconocimiento universitario

La propuesta de la UNLP llega pocos meses después de otro reconocimiento académico. En mayo de este año, la Universidad de Buenos Aires le otorgó a Solari el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria y su aporte a la cultura popular.

La ceremonia se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y contó con un mensaje grabado del músico, quien agradeció a las autoridades universitarias y a quienes habían impulsado la distinción. El homenaje incluyó además un concierto encabezado por Gaspar Benegas junto a un ensamble de cuerdas.

La nueva postulación vuelve a colocar en primer plano una obra que excedió ampliamente el terreno musical. Desde las canciones de Los Redondos hasta su etapa solista, Solari construyó un universo propio y una relación con el público que siguió creciendo incluso cuando sus apariciones en vivo comenzaron a espaciarse.

Ahora, la Universidad Nacional de La Plata busca incorporar ese recorrido al ámbito académico con un reconocimiento póstumo que pone el acento en su peso dentro de la cultura popular argentina.

Fuente: Ámbito.