UADER reconocerá a Zamba Quipildor como Maestro Destacado de la Cultura

La distinción fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y se formalizará en diciembre, durante una nueva edición del concierto “Música por la Paz”. El cantante jujeño se retirará oficialmente de los escenarios en el próximo Festival de Cosquín.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) reconocerá al cantante jujeño Gregorio Nacianceno Quipildor, conocido popularmente como Zamba Quipildor, como Maestro Destacado de la Cultura.

La distinción especial fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad durante su séptima reunión ordinaria. En los fundamentos se destacó la trayectoria de quien es considerado una de las voces emblemáticas de Misa Criolla y Navidad Nuestra, además de su aporte a la difusión de la cultura argentina dentro y fuera del país.

El reconocimiento se formalizará en diciembre, durante la cuarta edición del concierto Música por la Paz, una propuesta que UADER realiza desde 2023 y que reúne a artistas vinculados con la institución alrededor de las obras de Ariel Ramírez.

La elección del marco no es casual. Quipildor llevó esas composiciones a distintos escenarios del mundo y su interpretación quedó estrechamente ligada a ese repertorio.

Este viernes 30 de octubre, luego de que el Consejo Superior aprobara la distinción, el artista fue recibido por el rector de UADER, Luciano Filipuzzi, aprovechando su presencia en Paraná por su actividad como secretario general de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).

Durante el encuentro conversaron sobre la trayectoria artística de Quipildor y sobre las distintas iniciativas culturales que desarrolla la Universidad.

También participaron el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Daniel Richar; la coordinadora del Congreso de Canto Popular, Nilda Godoy; los docentes y músicos Ernesto Méndez y César Farías Huenuqueo; los directores artísticos del concierto Música por la Paz, Nicolás Faes Micheloud y Miguel Gómez; y el delegado de AADI en Entre Ríos y Santa Fe, Gustavo Satler.

Una trayectoria ligada al folklore argentino

Zamba Quipildor es una de las voces históricas del folklore nacional y su nombre quedó especialmente asociado a la interpretación de Misa Criolla y Navidad Nuestra, obras centrales de Ariel Ramírez.

El reconocimiento de UADER llegará, además, en un momento particular de su carrera. Quipildor anunció que se retirará oficialmente de los escenarios en la próxima edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Su vínculo con ese escenario comenzó en 1970, cuando se presentó por primera vez en el festival y obtuvo el Premio Consagración. Más de cinco décadas después, Cosquín será también el lugar elegido para cerrar formalmente su recorrido artístico.