Germán Ulrich ganó el Premio Literario Fray Mocho con un ensayo sobre Juan José Manauta

La ceremonia tuvo como escenario la casa donde nació José S. Álvarez, Fray Mocho.

El anuncio se realizó este viernes en la Casa Natal de Fray Mocho, en Gualeguaychú. El jurado, integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué, concedió además menciones a trabajos de Guillermo Meresman y Américo Schvartzman.

Germán Ulrich obtuvo el Premio Literario Fray Mocho por un ensayo dedicado a Juan José Manauta. El resultado de la convocatoria fue dado a conocer este viernes 30 de octubre en la Casa Natal de Fray Mocho, en Gualeguaychú, donde también se anunciaron dos menciones honoríficas.

El jurado estuvo integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué. Al fundamentar la elección del trabajo de Ulrich, señaló el rigor de la investigación, la profundidad crítica y la calidad literaria del ensayo, centrado en la vida, el pensamiento y la producción de Manauta.

Además de la obra ganadora, fueron distinguidos otros dos textos. La primera mención correspondió a Las escenas periféricas, de Guillermo Meresman, residente en Paraná. La segunda fue para Las tres efes de Francisquillo, de Américo Schvartzman, de Concepción del Uruguay.

La obra de Ulrich será publicada por la Editorial de Entre Ríos en una tirada de mil ejemplares, de acuerdo con lo establecido en las bases del certamen, y pasará a integrar el catálogo de publicaciones de la provincia.

La ceremonia tuvo como escenario la casa donde nació José S. Álvarez, Fray Mocho. Según señaló el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, fue la primera vez que el resultado del premio se anunció en Gualeguaychú.

Stoppello también se refirió al trabajo conjunto con el municipio para instalar una sede de la Editorial de Entre Ríos en la Casa Natal del escritor.

“Es un momento que esperan todos los escritores de la provincia”, expresó durante el acto. También planteó la continuidad del premio y la necesidad de sostener acciones culturales en distintos puntos de Entre Ríos.

El intendente Mauricio Davico, por su parte, se refirió a la elección de Gualeguaychú para realizar el anuncio y recordó la tradición literaria de la ciudad. Durante su intervención manifestó además su intención de que próximas ediciones del Fray Mocho vuelvan a tener allí su ceremonia.

Otra de las novedades de esta edición estuvo relacionada con la forma de presentación de los trabajos. El director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola, explicó que por primera vez se habilitó el envío digital de las obras, sin eliminar la posibilidad de entregarlas de manera presencial.

Según indicó, esa modalidad “facilitó la participación de los escritores y permitió incrementar la cantidad de obras recibidas”.

Del acto participaron también la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez; el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo.

El Premio Fray Mocho

El Premio Literario Fray Mocho fue establecido por la Ley Provincial Nº 7823 y es otorgado por el Gobierno de Entre Ríos.

La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Cultura provincial y contempla la publicación de la obra seleccionada a través de la Editorial de Entre Ríos.

Esta vez, el anuncio dejó Paraná y se trasladó a Gualeguaychú, en la casa natal de José S. Álvarez, conocido como Fray Mocho, escritor y periodista cuyo nombre identifica al premio. El inmueble alberga actualmente una sede de la Editorial de Entre Ríos.