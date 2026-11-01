Alejandro Herrera, el primer hippie: la historia del entrerriano que fue Adán Quieto

Alejandro Herrera atravesó el folklore, los comienzos del rock argentino, la experiencia comunitaria de La Cofradía de la Flor Solar y la artesanía.

Alejandro Herrera fue Chuby, Alejo y también Adán Quieto. Nacido en Concepción del Uruguay, su recorrido atravesó el folklore, los comienzos del rock argentino, la experiencia comunitaria de La Cofradía de la Flor Solar, la artesanía y aquellos primeros años del movimiento hippie en Entre Ríos. Grabó discos, compartió una época con músicos que luego serían nombres centrales de la música nacional y tuvo más de una oportunidad de convertir el canto en una carrera profesional. Eligió otra vida. Murió el 6 de octubre de 2026, lejos desde hacía décadas de los grandes medios y del reconocimiento público. Su historia, sin embargo, conduce a algunos capítulos poco contados de la cultura entrerriana y argentina.

Por Jorge Villanova (*)

“Se viene en la memoria el momento aquel

en que tuvo conciencia casi sin querer

de que se estaba convirtiendo

en un perfecto ser normal.

Rompió todos los moldes con su aceptar

un mundo tan vacío de creatividad,

se fue a buscar otros lugares

dejó su casa y su ciudad.

Un caso perdido, un hombre sin moral

un caso perdido para la sociedad.

Vagó sin rumbo fijo

quiso disfrutar, vivió mil aventuras

noches sin final.”

Caso perdido - Barón Rojo

La ciudad del Uruguay

Octubre de 2026 será por siempre un mes triste para la música argentina. El 6 de octubre se llevó a Alejandro Herrera o Adán Quieto. Pocos días antes fallecieron Ricardo Soulé y Piero De Benedictis. Podríamos pensar que la noticia de la partida de estos últimos dos músicos de alguna manera le quitó trascendencia a la de Alejandro Herrera, pero solo sería una salida elegante para justificar por qué su muerte no apareció en los medios de difusión. Hacía mucho que su nombre no se asomaba en los medios masivos de comunicación —décadas seguramente— si es que en verdad alguna vez había sucedido. Nunca tuvo un perfil público tan alto como para no entender su olvido, o la falta de conocimiento mediático sobre su persona.

Me crucé con su nombre hace algunos años con motivo de escribir un artículo sobre La Cofradía de la Flor Solar, aquella agrupación de La Plata, comunitaria, artística, artesana y musical que integraron no pocos entrerrianos, nogoyaseros casi todos ellos, como Fausto Herrera, el Flaco Ricardo Legna, Morcy Requena, Kubero Díaz, Eduardo Manija Paz, Néstor Paul, próceres de nuestra primera y segunda generación rockera argentina. Ahí nomás codeándose con los Vox Dei, los Manal o los Almendra, como para darnos una idea de su momento histórico. Y también estaba Alejandro Herrera, entrerriano, pero de otro pago. Entre los no entrerrianos integrantes de La Cofradía se encontraba Ricardo Cohen, Mono para sus amigos, Rocambole para todo el mundo.

En tiempos de redes, para aquella nota intenté ponerme en contacto con Herrera. Hoy, al abrir su sitio de Facebook, veo mi solicitud de amistad pendiente; es decir, nunca la registró o nunca tuvo la intención de darme bolilla. No sé qué es peor, pero para efectos prácticos es lo mismo; ahora ya no podré hacerlo.

Mientras garrapateamos estas notas nos enteramos del fallecimiento, el 20 de octubre, de Saúl Blanch, pionero del heavy metal, vocalista de Plus y Rata Blanca, entre otras bandas.

Hay algo inquietante que me hace sentir cercano a esta persona. Alejandro Adolfo Herrera nació en Concepción del Uruguay el 27 de enero de 1949 y cursó su secundaria en el Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, perteneciendo a la promoción de 1967. Mismo colegio, misma ciudad. Ninguna mención, ninguna referencia.

“Con el Chuby Herrera cursamos 5to. 1ra. en 1967. Alejandro Herrera formó parte de Las Voces del Histórico que fue a Canal 7, en aquel momento a una audición que conducía Antonio Carrizo. Fue una agrupación que tenía al Ruso Gestner, a Balita Rodríguez, al Popi Uncal, a Lacava, a Pirovani y al Tano Benetuce por supuesto, se me escapan un par”, nos cuenta el actor Carlos Vecchio, y continúa: “Alejandro tenía una voz impresionante, un tiple de elevar tres o cuatro octavas la voz de una manera impresionante, y sobre ese conjunto con vozarrones como la del Tano Benetuce, y el resto hacían un coro acompañador perfecto. Fue un producto que se llegó a grabar, se llegó a pasar por LT 11 en las cintas magnetofónicas y después no sé dónde fueron a parar, yo las busqué por mar y por tierra. En fin, eso fue maravilloso”.

Parados: Balita Rodríguez, Chivo Nadal, Ruso Gestner. Sentados: Mono Bahler, Pompy Uncal, Marito Lacava, Jorge Horn, Jorgito Pirovani, Tano Benetuce y Chuby Herrera.

En ese Colegio que intentamos descubrir más allá de los clásicos y famosos exalumnos que se cuentan con orgullo oficial, como Julio A. Roca o Arturo Frondizi, siempre que rascamos un poquito nos sorprende con un Mastronardi, un Calveyra, con un Jorge Martí, una Teresa Ratto, y ahí sí, sacamos pecho de manera casi irreverente.

Allá por el año 1966, el último de Illia, el primero de Onganía y su Noche de Bastones Largos, el Colegio nos legó para siempre una formación folclórica compuesta por chicos bachilleres que se llamó Agrupación Vocal del Histórico —también conocida como Las Voces del Histórico—, que así se presentaba en la contracara de la portada de su primer disco:

“En su viejo patio, donde en cada árbol retoña el pasado, el jacarandá azul les enseñó su lección vegetal... Y el mirador centenario, que otea distancias en perpetua vigilancia, les mostró el ámbito lugareño y les llenó los ojos y el alma con paisajes de verdores y cielos, con música de trinos... Así nació su canto, viejo y joven, aferrado al terruño, lleno de amor a la tierra y a la historia... Así comienza la trayectoria de estos diez muchachos entrerrianos, con un puñado de canciones y un puñado de sueños.”

Demás está decir que si hablamos de esa agrupación es porque Alejandro Herrera fue parte integrante de la primera formación, ya que tuvo varias etapas. Fueron diez chicos que encontraron en los profesores Miró Presas, Félix Carulla y Roque Galotto el apuntalamiento para hacer lo suyo. Fueron ellos Roberto Bahler, Jorge Pirovani, Mario Lacava, Roberto Benetuce, Ricardo Rodríguez, Alberto Gerstner, Mario Uncal, Juan Nadal, Jorge Horn y Alejandro Herrera. Horn se encargó de convocar a chicos de tercero, cuarto y quinto año, de seleccionar a quienes la integrarían, además de ser el director y arreglador del ensamble.

La Agrupación debutó el 28 de julio de 1966 en conmemoración del aniversario del Colegio. El profesor Roque Galotto les consiguió actuaciones en la televisión nacional, en Canal 7 y en Sábados Continuados de Canal 9, programa que conducía Antonio Carrizo.

“Cuando venimos de la sala de maquillaje para ponernos detrás de las cortinas, donde estaba el escenario, observamos que estaba delante nuestro para esperar su turno, Sandro y los de Fuego”.

Las vivencias fueron tan fuertes al punto de que sesenta años más tarde, con todo el tiempo y la vida que puede transcurrir en sesenta años y nos modifica emocionalmente, aquellos chicos del secundario tienen muy presente aquellos momentos.

“Nos vinculaba el amor por la música y el canto, y Alejandro tenía una maravillosa voz de tenor”, nos dice Ricardo Rodríguez, mientras Roberto Benetuce, viviendo en Israel, a veinte millones de kilómetros, sigue recordando con precisión:

“Con respecto a Chuby, vivimos una historia de bohemia juvenil allá por el 66 y 67, a raíz del ensamble vocal la Agrupación Vocal del Histórico. Alguna idea hay de lo que fue eso y de los gandules que la integrábamos; esa idea nació por el profesor Alfredo Miró Presas junto con el rector Félix Omar Carulla y un cuarteto folclórico que sabíamos festivalear y serenatear por la zona... las aventuras y desventuras nos llevaron a hacer una selección de alumnos para formar un equipo mayor allá por abril del 66”.

Después llenaron el Cine Teatro Texier y con lo recaudado pudieron grabar un disco con el sello Odeón. Contaban que tuvieron que pedirle sillas a los vecinos para la gente que fue y no tenía asiento.

Raúl Tournoud, estudioso del folclore entrerriano, confirma que las grabaciones de 1966 no tuvieron carátula comercial e incluyeron los temas Mi pequeño amor, Sanctus, Zamba para no morir y Cuando un amigo se va.

“La Agrupación Vocal del Histórico, más allá de toda consideración, marcó una notable diferencia en la forma de expresar el folclore argentino, y dada la corta edad de sus integrantes y su origen colegial, generó asombro y admiración, pues no era común en aquellos tiempos, estamos hablando del año 1966. El manejo de armonías, fondos y otros arreglos dieron como resultado un estilo propio, el de un conjunto de avanzada dentro de una generación de brillantes folcloristas, compositores y arregladores, pero prevaleció el tesón y la fe de aquellos chicos que con el paso del tiempo comprendieron que habían tomado el camino correcto”.

Carlos Vecchio vuelve a hacer memoria y entonces cuenta: “De esa agrupación hubo un desmembramiento que formó el grupo vocal Cambá, que también lo tuvo al Chuby Herrera. No sé si él era de Concepción del Uruguay, yo lo tenía de Córdoba, lo teníamos de Córdoba, pero lo cierto es que vivió acá, estaba acá y cursó acá su último año de estudio en el año 1967, hasta formar parte de la promoción. Nunca más apareció, ni a los 25 ni a los 30. Viste que las promociones hacemos un encuentro de camaradería con cena, baile y la mar en coche y nunca apareció. El Chuby Herrera terminó con la promoción, terminamos, escuchamos la última campana del Colegio y a partir de ahí no lo vi nunca más, nunca más. Después tuvimos con la vuelta de los años este contacto interpósito, contacto digital, en otro siglo, en otra era, en otra vida, en otra circunstancia que nos envuelve, con la inteligencia artificial incluida”.

La Agrupación se disolvería al año siguiente y volvería a conformarse en otras ocasiones, pero Alejandro Herrera ya no sería parte de la misma.

Otro de los hitos notables de la Agrupación fue quedar inmortalizada no solo en un disco, sino también en una película filmada con los medios de entonces.

“La Agrupación Las Voces del Histórico, participó con Alejandro incluido, en una película que filmaron Presas y Roque Galotto, que contaba la historia del Colegio Nacional, exactamente no recuerdo cómo se llamaba, pero la vimos todos en el estreno en el Cine Texier. Fue una película, un cortometraje en Super-8 que se filmó con la cámara de Kleiman o de Julio Presas. La cuestión es que la vimos todos. Esa película está musicalizada por este grupo de Las Voces del Histórico. La versión que hacen de la canción con la que termina la película es una maravilla, la versión que hacen de El burrito cordobés, ‘Tranquilo el trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, mi burrito por llegar’, esa célebre versión que habían popularizado Los Fronterizos. Estos lo toman y la hacen mejor que Los Fronterizos, hacen un despelote genial con esa canción y después cantan otra canción que era Zamba para no morir, que era el tema estrella de la Agrupación, donde sobresalía impresionante el tiple agudo de la voz del Chuby Herrera, tremendo cómo se escuchaba. Esa película también la he rastreado y nadie te dice nada o te cagan a cuento, pero no está ese material, es increíble. Yo lo busco por Google, en fin, los motores de la IA de Silicon Valley son insuficientes para encontrar ese material. Hermosos recuerdos de aquellos años, como dice la milonga: ‘cuando era linda la vida...’”

Pero hay un aporte más del genial Carlos Vecchio sobre su compañero de división: “El Chuby Herrera era muy mal arriau para todo lo que sea galantería, contactos, socialización; era una persona por la general retraída, compelido en una esfera de vaguedad y de silencio en cuanto a lo que eran relaciones públicas, muy mal arriau para todas estas cuestiones.

“Un día no sé qué había posteado yo y me encuentro con que él me pide amistad; lo acepto por supuesto ¡Mirá el Chuby dónde está! Estaba en un pueblo de Córdoba. Hubo una etapa en que tuvimos un intercambio, por este medio, bastante significativo. Finalmente dejó de aparecer en las redes, de tener presencia.

“Se había echado a la retranca, eso es cierto, lo veía yo en sus participaciones alejado de toda inquietud, sin la participación que en otros momentos tuvo y, para decirlo con el poeta Rainer Maria Rilke, en un abuso de intimidad con el silencio, en eso estaba Alejandro Herrera, el Chuby Herrera”.

Nogoyá, ciudad de cambios

Finalizado el secundario en Uruguay, Alejandro llega a Nogoyá, donde su padre tenía o puso una veterinaria. Como no estaba en sus intenciones la de continuar con los estudios, el papá lo pone a trabajar en el negocio. ¿Trabajás o estudiás?, le preguntó. Trabajo, pero no por mucho tiempo.

“Él nació en Concepción del Uruguay”, confirma Ángela, su hija. “Ellos se van a Nogoyá, luego a Paraná, por el trabajo de mi abuelo. Mi abuelo no era veterinario, sino que tenía una veterinaria. Y trabajaba en el campo; mi papá también aprendió a trabajar en el campo con los animales, vacunaba, ayudaba en las pariciones de los animales, aprendió todo el trabajo de veterinarios. Mi papá también tuvo una veterinaria en Nogoyá, le habían instalado para que él la maneje y se instale a trabajar.”

Cuenta Graciela Legna, su amiga, que lo conoció en aquellos primeros días en la ciudad del centro entrerriano: “Él aparentemente, cuando terminó el secundario… yo no estoy segura si vivía transitoriamente en Concepción del Uruguay o había nacido allí, me inclino más por que haya nacido en Paraná. Él llegó a Nogoyá siendo un cheto total; lo había puesto a trabajar el papá seriamente, porque no había querido seguir estudiando, y lo obligó a que atendiera la veterinaria, y tiene que haber llegado en el 66 o 67, inmediatamente de terminar el secundario.”

Este será un momento trascendente en la vida de Alejandro, los dos años siguientes terminaron siendo definitorios para su porvenir.

Hoy Nogoyá es una ciudad tranquila —un pueblo todavía, como cualquier otro del centro de la provincia— que no ofrece demasiado cuando las inquietudes se revelan y son muchas. En aquel tiempo era lo mismo, entonces había que crear o irse. Las dos cosas hizo Alejandro.

En primer lugar, llegó en el momento en que se estaba conformando un grupo de teatro llamado La Ronda, que impulsaban Graciela y su hermano Ricardo, a su vez amigos de los chicos que integraban una bandita de rock que se denominaba Los Grillos: Kubero, Manija, Morcy. Graciela, con 17 años, apenas unos años mayor, era la maestra de este grupo de chicos en la escuela y el Flaco, su hermano, era el representante del grupito musical que asolaba la región. “Ahí no entraban ni Los Linces ni Los Brujos”, subrayará Morcy Requena en su recuerdo.

“Éramos un grupo grande —dice Graciela— que hacíamos teatro para grandes, teatro para chicos, y él a veces hacía lo que ahora se llama covers. En esa etapa nos hicimos muy amigos. Alejandro se distinguía por la voz, porque cantaba maravilloso. Entonces era el furor del folclore en los sesenta y pico, y él cantaba en todas las reuniones. Nos hicimos muy amigos; por una cuestión de edad se hizo muy amigo de mi hermano y de todo el grupo que después fue La Cofradía. En algún punto eso fue sorpresivo: el hecho de que se hiciera tan amigo de este grupo ya que él llegó a Nogoyá siendo lo que en aquella época se llamaba un petitero, es decir, un chico bien vestidito, educado. ¡Un niño paquetérrimo!”

Ese grupo que de alguna manera fue el encargado de impulsar la actividad cultural de Nogoyá va a ser atravesado por la época y no podrá escaparse. Los sesenta se rompieron con Los Beatles, y Los Grillos, que estaban en Nogoyá, pero podían haber estado en cualquier pueblito del país, sintieron que Entre Ríos no era suficiente.

Eran los sesenta, como dice Graciela: “El furor del folclore, la época de la lucha antagónica entre los que preferían a Los Fronterizos y los otros que se quedaban con Los Chalchaleros. Lo que era Alejandro… las chicas morían por él, se compraban anteojos nomás que para verlo. En las reuniones que teníamos en aquella época, que en general eran en casas de familia, siempre lo invitábamos. Alejandro cantaba con el estilo que le pidieras, era un dulce total.”

Contrariando el mandato familiar, los gurises se van a La Plata a buscar su destino. Allí confluirían con otra gente que estaba pasando por un momento similar. Era el zeitgeist, como dicen los alemanes, el espíritu del tiempo.

En este sentido, nos cuenta Ángela: “Y ahí fue que él se fue a La Plata, con La Cofradía. Él se estaba por casar con una chica y ya tenía su veterinaria, tenía 18 o 19 años. Ahí los amigos, el Morcy, Kubero, el Flaco Legna le decían: ‘No, tenés que venirte Alejo, tenés que venirte, porque no sabés las cosas que pasan acá.’ Se entusiasmó, dejó la novia y dejó la veterinaria. La madre no se lo perdonó hasta antes de morirse. Dejó la vida que los padres le habían preparado. Se fue siguiendo la consigna de la época: el hippismo, la búsqueda…”

Graciela, su amiga de siempre, lo confirma: “Una persona consecuente con su vida, al principio nosotros creíamos que se trataba de una rebeldía familiar, pero no, siempre se notó que quería algo más. En cierto modo a mí me pasó lo mismo con mi hermano, tenía un trabajo seguro, un buen pasar, con su trabajo, empezó con esta locura como le decían mis viejos y también se fue a La Plata.”

En la ya extinguida publicación paranaense El Colectivo, que recuerda el tránsito de los cófrades por Nogoyá y La Plata, entrevistaron a Alejandro allá por el 2009:

“Cenar en La Cofradía era algo maravilloso, una mesa larga en la cocina y charlar. En esa misma cocina Rocambole hizo sus primeros afiches en Planigraf, todo a mano. Todavía recuerdo el primer afiche de Guevara que decía: ‘No podemos eludir el llamado ahora”.

Alejandro Herrera, músico y artesano.

La Plata

Hay dos sitios en Facebook que responden a Alejandro Herrera, uno de ellos hace mucho que no se utiliza y el otro tiene entradas más recientes, no demasiadas, pero tiene algunos aportes.

En ellos comparte publicaciones de diferentes realidades: sobre la naturaleza, la política, se puede ver una evocación que hace Roberto Romani al poeta y músico Jorge Méndez y un afiche de un recital organizado por la Federación Universitaria de La Plata en el comedor universitario que Isa Portugheis subió a su sitio. Domingo 7 a las 22 hs de septiembre o de octubre de 1969.

Tocan: La Cofradía de la Flor Solar, Diplodocum Red & Brown —el grupo de Portugheis y los hermanos Beilinson—, Juan Cedrón y su Trío, La Mezcladora de Cemento, Odisea, Caramelo, Contramano, Adrián y Yerko, y quien nos interesa en este momento: Adán Quieto.

Todo fue muy rápido: en el 66 estaba cantando en el salón Alejo Peyret del Colegio Nacional, en el 67 actuaba en la televisión porteña y aparecía en las revistas y apenas dos años después estaba cantando y haciendo artesanías en La Plata.

“Yo llegué a La Plata cantando folclore y debuté el mismo día que lo hacía La Cofradía —rememoraba Herrera—. Me llevaron a una prueba a Pororó, un boliche que estaba pintando el Mono Cohen junto a otros cófrades, el primer boliche pop que hubo en La Plata. Algo alucinante. Yo llegué a dedo, sin un centavo. Nos hicieron cantar ahí, cobramos, comíamos ahí. Yo me fui loco, desesperado. Irme fue alucinante. Pero ya estaba volado porque Morcy me dijo: ‘Venite, que tenemos una casa, que leemos todos juntos, hacemos música, estamos empezando con las artesanías’. Desde que él me dijo eso hasta que me fui habrán pasado dos meses más o menos. Me cambió la vida totalmente”.

Esto le contó el mismo Herrera al periodista Osvaldo Quintana para El Colectivo.

Por su parte, esto recordaba Kubero: “Alejandro Herrera llegó a La Cofradía y prontamente le pusimos ‘El Solitario’, porque todo el tiempo cantaba ‘Guitarrero… no sé qué canción era … cantaba folclore tremendamente bien, una voz impresionante.”

Morcy va a contar que en aquella casa comunitaria de La Plata: “Teníamos la banda musical y un taller de artesanía en cuero, donde trabajábamos el cuero. De a poco fueron cayendo otros músicos de Nogoyá como Néstor Paul, Alejandro Herrera, que se quedaban en la casa y fuimos formando una comunidad artística y musical. También Rocambole con quien hacíamos serigrafía. La vida en comunidad de La Cofradía fue muy fuerte porque éramos muy creativos y había mucha gente importante en ese momento. Fue la primera comunidad artística y creativa que hubo en la Argentina.”

Para Ángela, este fue un momento trascendental en la vida de su padre: “Él se fue a La Plata y allá empezó a darse cuenta que no había leído, por ejemplo, hablaba con uno, hablaba con otro y se daba cuenta que no había leído, que era un ignorante. Así que se puso a leer, a leer, a leer, todo lo que podía. Entre ellos se contagiaba, el amor a la lectura, el aprender a hacer artesanías".

“Él aprendió a hacer artesanías y fue un increíble artesano. He visto mucho en el mundo, estuve en muchas ferias, porque también le vendí mucho tiempo a él, y realmente nunca vi un cincelado como el que él hacía acá. Recuerdo que fui al palacio del rey en España donde está toda la vajilla, que es cincelada, metal cincelado, que para mí eso viene de Marruecos, y ahí sí que los trabajos que se hacen son increíbles. De ahí lo llamé y le dije: ‘Papi ni se acerca la vajilla del rey a lo que vos hacés’, cosas maravillosas. Para mí hacía esa técnica de cincel marroquí, dibujos árabes, una preciosura. Trabajó madera, cuero, todo lo que aprendía lo hacía bien. Realizó esculturas de metal, cofres, puertas, hizo de todo".

Adán Quieto

En esta etapa, estamos aún en 1969, Alejandro llegó a grabar un simple, un sencillo, bajo el seudónimo de Adán Quieto. En un principio iba a cantar en la misma Cofradía, pero se decidió lanzarlo como solista.

El disco contenía dos canciones, Recuerdas y El Payaso, compuestas por Morcy y Kubero, que además lo acompañó con su guitarra en la grabación. “Esto es música Pinap” rezaba una etiqueta en la portada, definiendo tal vez el estilo, con un concepto de época vinculado también a una revista de entonces.

Al año siguiente grabará junto a Crist Mariant un LP llamado Misa para los jóvenes. Cris Mariant fue el seudónimo de Cristina Aguayo, cantante argentina de jazz, blues y gospel que formó parte de la escena contracultural de La Plata, a través del grupo de artistas de La Cofradía.

El diseño del disco estuvo en manos de Ricardo Cohen, el mismo que 57 años después, un día de 2026, escribió en su muro: “Alejandro Herrera ‘Adán Quieto volarás muy alto querido cófrade”, junto con una foto de dos Alejandros: Herrera y Legna.

El Flaco, también amigo entrañable, contó una anécdota de esos días: “Un sello discográfico de acá quería sacar al juglar argentino, en franca emulación y competencia con Serrat, que venía pisando fuerte. Alejandro Herrera ya había grabado su simple, disco chico de una canción por lado. El Mono Cohen era su representante. Pues bien, Adán llegó hasta el final y fue seleccionado. De a poco, al reunirse con las autoridades del sello, le fueron haciendo sugerencias. Primero tenía que cortarse el pelo, el tema musical se lo iban a dar, y así hasta que Adán se levantó y los mandó allá lejos. El que venía después de Adán Quieto les vino fenómeno a los del sello: era Sandro”.

Hay una renuncia de Adán, ¿es en verdad una renuncia? ¿A qué? ¿A quién? ¿En cuánto se parece esta renuncia de Adán a la de Alejandro dos años atrás a su vida de Nogoyá? ¿No hay allí una reafirmación de la elección a un camino elegido, de una vez y para siempre?

“Mi viejo en ese momento tocaba, componía, y saca ese disco —cuenta Ángela—. A él le iba muy bien, la discográfica incluso ya le había hecho firmar un contrato que incluía giras por Japón, por todos lados. Se iba a ir con Caetano Veloso, con María Bethânia, con Gilberto Gil, es decir que tenía todas giras armadas y él renuncia a todo eso, no acepta. Se da cuenta que no quiere hacer eso, porque él tocaba como telonero de Moris, de Serrat, de Nacha Guevara, y contaba que era alucinante el éxito, pero a él lo apabullaba y no lo quería para él, se dio cuenta que no lo quería para su vida. Yo muchas veces le pregunté si no se arrepentía de eso, de haber sido famoso y rico, y él no, que estaba muy feliz con la vida que había elegido”.

Entonces Alejandro tampoco puede escapar a su historia, a su esencia, ni quiere hacerlo. Su hija concluye: “Se presentó en muchos teatros, podía llegar a ser famoso porque tenía contratos y renunció, dijo ‘Yo no quiero esto’. Y siguió con la artesanía, tuvo hijos y no volvió más a hacer música a nivel profesional. Cantaba muy bien, muy hermoso, pero bueno, él decidió no dedicarse a eso. Pero siempre tuvo eso de que nos cantaba cuando éramos chiquitas, toda esa cosa de la casa, de juntarse con amigos a tocar”.

La Misa para los jóvenes tenía un estilo folk rock religioso, o por ahí andaba. Fue un disco con pretensiones de unir el pensamiento milenario y renovado por esos días de la Iglesia, con la experiencia que vivían los jóvenes en ese momento.

Nos lleva a creer que Alejandro era un creyente convencido. En la contraportada del disco se lee: “Un día la misa se dijo en español. Algunos comprendieron y otros se asustaron. Amor y paz son dos ideas fáciles de entender. Un postulado primario y compartible. El punto de partida de una iglesia que se renueva al compás de un mundo vertiginoso. Los que se asustaron cuando el español suplantó al latín, probablemente no entiendan bien esto. Sin embargo, es una forma que encontramos para decir amor y paz: la música que podemos entender. Llámala como quieras. Beat. Soul. Rock. Si la comprendés, el nombre no importa mucho. A esta música llámala mejor ‘ganas de cambiar’. Aquí podemos empezar a unirnos. Darnos cuenta de que muchas cosas andan mal. Saber que somos capaces de sentir y actuar. Amor y Paz.”

El long play se iniciaba con un Introito, Pensamientos en paz, y continuaba con Gloria al Señor (Gloria), Con voz de alegría (Gradual), Yo creo (Credo), A ti te ofrezco Dios mío (Ofertorio), Santo (Sanctus), Tú estás en el cielo (Pater Noster), Cordero de Dios (Agnus Dei), Demos gracias a Dios (Comunión), y Tengo pensamientos de paz (Final).

Este disco de connotación absolutamente religiosa fue grabado entre octubre y noviembre de 1970, poco antes de que Vox Dei hiciera lo mismo con La Biblia.

“Eran tiempos apasionados donde unos soñaban con tomar el cielo por asalto y otros conocerse interiormente para luego cambiar a los demás. Tiempo de sueños inmensos y vivencias intensas. Tiempos en los que dos años equivalían a veinte. Jóvenes que ensayaban otra vida en medio del asfalto o fuera de la ciudad buscando respirar nuevos aires. Estos son retazos de una experiencia comunitaria poco conocida, contada por algunos de sus protagonistas”, escribió Osvaldo Quintana en el blog de la revista El Colectivo.

Toda esta espiritualidad que surge del disco nos atrevemos a ponerla en duda, o al menos podemos señalar que es exagerada, y nos lleva a hacer una serie de conjeturas por simple deducción.

Como vimos, Alejo era un espíritu libre en todos los aspectos de su vida, consecuente en accionar y pensamiento. Una persona capaz de romper con el destino resuelto que se le ofrecía constantemente.

Este sostén a una religión, aunque no se trate específicamente de la Iglesia institucional, pero a la que sí de alguna manera le otorgaba su apoyo con la participación en el disco, provoca una serie de cuestionamientos, ya que alguien con tan libre albedrío difícilmente se ate a dogmas de cualquier tipo.

Ángela, nadie más cercana para contarnos de qué se trató esto: “El disco La misa de los jóvenes lo produjo Carlos Cuacci, el marido de Susana Rinaldi en ese momento, era la primera misa con música beatle. La cantante con voz grave y él con voz aguda, ella con pelo corto y él con pelo largo, bien típico de la época. A él lo contrataron, lo hizo como un trabajo. Muy interesante, pero lo tomó como un trabajo”.

Los hippies entrerrianos

Un poquito de lo que fueron esos años quedó registrado en el documental El violín mágico, de 2019, de Néstor Cattarín, que cuenta la historia de Jorge Isaac Pinchevsky, uno de los personajes míticos del rock argentino.

El Pin fue violinista y en un principio anduvo rondando por La Cofradía de la Flor Solar. En ese documental sus amigos, Morcy Requena, Jorge Napoleone, Isabel Vivanco, entre unos cuantos más, reconstruyen su vida y la amistad con él.

Alejandro Herrera también participa en la filmación, comentando —muy divertido— las andanzas con Pin en los primeros setenta: “Pinchevsky fue un renegau que tomaba vino y no quería fumar porro. Queríamos que tocara rocanrol y el loco se negaba y fue después el peor de todos, ¿no? jajaja. Pero era un gran músico y muy amigo mío. Salíamos con el loco en La Plata a deambular, a sentarnos en cualquier esquina, en cualquier lugar, el loco a tocar el violín y yo el clarinete. Noches enteras, y yo cantaba un tema de folclore que era Para ir a buscarte. Y un día me mandó un CD con Para ir a buscarte, que el loco la grabó, y un cacho de faso. ¡Qué loco de mierda!”

Para ir a buscarte era una canción muy popular de Ariel Petrocelli que el folclorista Daniel Toro había popularizado.

La Cofradía, la comunidad, no iba a soportar el asedio de la policía de la Revolución Argentina. Acosados y perseguidos iban a abandonar la casa platense en 1972. Algunos se fueron a cumplir el sueño hippie en El Bolsón; otros se fueron del país.

Cuarenta años después, Alejo Herrera le contaba a Osvaldo Quintana: “‘Beba, no sabés, me han llenado la casa de melenudos y barbudos’. El Flaco (Legna) y Alejo lanzan la carcajada cuando recuerdan el principio del fin de aquella primera experiencia de comunidad en Paraná. Era el comienzo de los años setenta, aunque la sociedad paranaense lucía igual que hoy, su ortodoxia acostumbrada. Pero todavía se intentaba tolerar a aquellos primeros pelilargos que invadían las calles y ciudades.

“Nosotros vendíamos las artesanías en la casa —rememora Alejo Herrera, músico y artesano, en su taller de Paraná XIV—. Abríamos el garaje y colgábamos los cueros. Y claro, atentábamos contra la moral y las buenas costumbres. Entonces tuvimos que irnos”.

La Paz al 150, pleno centro, donde actualmente se encuentra un instituto. Esa era la casa que alquilaban, por entonces, a una escandalizada tía de Ricardo Legna.

“Yo, por entonces, andaba con un mameluco, en bolas abajo, con unos collares y el pelo por acá”, prosigue Alejo.

Dice haber sido el primer artesano que salió a vender sus cosas frente al recordado bar Flamingo, cuando las ferias artesanales aún no existían. Al rato muestra una foto que lo corrobora.

“Luego aparecieron Carlitos Asiain, Rubén Ballesteros, este que fue secretario de Cultura: Viscarreta, la banda que venía de Brasil y de La Plata. Los primeros pelos largos, los primeros locos. La gente alucinaba”.

Alejandro Herrera regresó a Entre Ríos, a Paraná; allí puso un taller donde fabricaba artesanías que salía a vender por el centro o por las calles de la ciudad. No solo las elaboraba, sino que utilizaba el taller para enseñar su arte a todos los chicos que quisieran aprender.

El mostrarse en la plaza, en aquel entonces, no era poca cosa para una ciudad como Paraná; fueron pioneros hasta en tender sus paños en las veredas para vender sus productos, como antecedente de la Feria de la Encina, rompiendo con el gris del saco y la corbata de esos años.

“Y de esa del centro —cuenta Ángela— una tía de ellos los ve muy hippies y los echa de esa casa por hippies, entonces se van a Bajada Grande, consiguen una casa, se mudan y arman La Cofradía allí, donde también le enseñaron a trabajar a los chicos del barrio. Vivían así, de la artesanía y de la música y en comunidad".

“Él a mi mamá la conoce acá, porque en La Cofradía de La Plata, una amiga le dice a ella, le propone ir a visitar a los de La Cofradía de Paraná. Se vienen y mi mamá lo conoce acá a mi papá, y él se va con ella a La Plata”.

¿Y qué pasó con la Cofradía de Paraná? Lo que estaba sucediendo en verdad era la conformación de una comunidad hippie, muy chica, integrada por el Gallego Enrique, Ana Litardo y su hijo Sur, Alejandro, el Flaco Legna y una chica llamada Chaina que venía con el bagaje de los artesanos de El Bolsón.

Esto fue durante 1973, tras el desbande de La Cofradía en La Plata. Luego alquilaron en Bajada Grande, aceptados, al principio con desconfianza, por los pocos vecinos que ahí vivían, en ranchos de barro, paja y troncos, casi todos duchos en el arte de pescar.

De a poco se fueron integrando y haciendo buenas migas con ellos. A veces visitaban a un vecino que sabía tocar la guitarra, un tal Linares Cardozo.

Miguel Cantilo, amigo, hermano en ideales y sentimientos, en su libro ¡Chau Loco! de 2006 rescató la experiencia de aquella pequeña comunidad hippie de Paraná, integrada por artesanos y músicos que le abrían las puertas.

“La gente que habitaba este sitio eran utópatas, en busca de libertad, naturaleza, conocimientos, paz y amor”, dice el trovador.

Y continúa: “Los días pasados en Bajada Grande fueron inolvidables, porque nos permitieron conocer la cuna de tantas maravillosas canciones litoraleñas con las cuales habíamos aprendido nuestros primeros acordes en guitarra. Mi buen amigo Olaf me llevó hasta una casita en cercanías del río donde moraba don Linares Cardozo, el autor de Gurisito costero, aquella balada folklórica llena de la más sencilla ternura y los más nobles sentimientos de protección materna. En la oportunidad canté para aquel prócer un tema que acababa de componer para mi primogénito, y el maestro me dejó estas palabras: ‘Muy bonito su cantar, amigo’”.

Regreso a Paraná

Ángela es la tercera hermana de un total de ocho hijos que tuvieron Alejandro e Iris Suárez. Es actriz, hace teatro, canta tangos, antes hizo folclore y antes de eso hizo rock. Su abuelo tocaba el piano y el arpa. Su papá, ya sabemos. Imposible escapar de ese destino.

Ella dice que el tango le llegó por su abuelo y el rock por su padre.

¿Y el folclore? El folclore la llamó a través del conjunto vocal La Misión, que buscaba una soprano.

“Me presenté al llamado y quedé con La Misión; empezamos a tocar y fuimos a Cosquín, ganamos, empezamos a viajar y me enamoré del folclore”.

Por medio del Zurdo Martínez conoció a Ramón Ayala y a Aníbal Sampayo. Primero los discos, después las personas.

Todo esto pasó en Paraná, pero para llegar, antes tuvieron que volver a la provincia.

Ángela nació en 1976. Cuando todo se puso pesado en La Plata, los padres fueron a vivir a Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, a la casa de su abuelo materno.

Señala su hija: “Ahí se quedan piola porque no pasaba nada. Un lugar tranquilo para poder criar los hijos, los amigos se exiliaban, otros desaparecieron… Ahí se propusieron una mejor crianza para los hijos. Como ya tenían las dos gurisas decidieron criarlas ahí. Se tuvo que cortar el pelo para pasar más desapercibido… no es que fuese militante, pero era rockero…”

Allí Alejandro llegó a tener un taller de artesanías en el que trabajaron hasta diez personas. Casi una pyme, y como sucede con las pymes en este país, en algún momento se funden. Le pasó dos veces, la primera vez con el Rodrigazo y la otra ya durante la dictadura, perdiendo todo.

Volvió a Paraná.

“Papá trabajó acá en El Diario de Paraná. Cuando volvimos, o nos fuimos de Las Flores, fue porque consiguió trabajo en El Diario. Estábamos en la lona, eran muchos hijos para mantener. Consiguió trabajo acá y nos vinimos. Trabajaba como jefe de fotocomposición en los talleres donde se imprimía El Diario. Sabía mucho de serigrafía y todo eso, siempre fue autodidacta. En El Diario, si bien era con máquinas, hizo ese trabajo. Después estuvo en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda haciendo planos como dibujante técnico, aunque no era dibujante trabajó de eso. Unos cuantos años también.

“Trabajó algunos años en El Diario hasta que renunció, porque no soportaba tener jefes; en el Instituto pasó lo mismo. Él siempre fue independiente, es decir, el tiempo que se lo bancó fue por los hijos y por una obra social, y no se lo bancó tanto tampoco, un tiempo nomás, lo que fue un problema en la casa, porque éramos muchos y nunca alcanzaba la plata, pero bueno, él siempre fue muy independiente”.

Uno de los históricos periodistas de El Diario fue Jorge Riani, quien cuenta lo mismo pero con algunas ligeras variantes.

“Yo lo conocí cuando entró a trabajar a El Diario, no sé si él antes que yo o yo antes que él, pero los dos casi al mismo tiempo; yo entré en 1984 con 16 años como trabajador gráfico, enseguida me pasaron a periodismo. Él se manejaba más que nada en el ámbito gráfico, como un coordinador de taller o algo por el estilo, y estaba en la planta gráfica, donde se dedicaba a hacer metales grabados. Se fue del diario por una interna de los Etchevehere, eso era muy común, cuando uno de ellos te sostenía, el otro si podía te rajaba. Creo que él llegó a El Diario porque su padre habló con Arturo Etchevehere, el viejo, y le pidió trabajo para su hijo. Después, cuando el viejo ya no tenía nada que ver lo echó uno de sus hijos.

“Entrábamos a las 9 de la noche y salíamos a las tres de la mañana; yo iba al secundario, pero un diario era una adrenalina muy fuerte. Íbamos al único restaurante bar que abría 24 horas, el Victoria frente a la plaza. Ahí comíamos y él a veces contaba alguna anécdota muy al paso, alguna sobre Miguel Cantilo por ejemplo, y hablaba como cantando, re hippie. Ahí fui tomando dimensión de que había andado con notables, pero en verdad lo supe mucho tiempo después”.

También recuerda Jorge una de las pocas veces que lo vio cantar, o tal vez fue la única: “Cuando fue el aniversario de los 25 años de Madrediablo, se reencontraron los que habían sido jóvenes por los 70 y tocaron en el 3 de Febrero. Yo era jefe de redacción y lo puse en tapa, con una foto. Eran las primeras veces que salían cosas culturales en tapa y más raro era que fuese algo de rock. Ahí él cantó con Daniel Rochi y el Tata Mockert, que lo buscaron para cantar. Y otra cosa: silbaba, lo bien que silbaba, afinando”.

Esto lo confirma Daniel Rochi, integrante de aquella legendaria banda entrerriana: “Él apareció, reapareció en Paraná en el 97, justo cuando festejábamos los 25 años de Madrediablo. Ahí lo invitamos a cantar dos o tres temas en el teatro esa noche con nosotros. Después medio que fue desapareciendo, hasta que se fue a vivir a Córdoba”.

Alejandro Herrera con su guitarra.

Medio siglo después

Saltamos cincuenta años, al 1 de diciembre de 2018.

En La Plata se celebran los cincuenta años de La Cofradía. Ahí van a estar Kubero, el Mono Cohen, Quique Gornatti, Morcy Requena y los casi cófrades Edelmiro Molinari y Alejandro Medina.

Quien no estuvo fue Alejandro.

Entonces Ángela, una de sus hijas, copia y pega una nota del Página/12 y cuenta no solo por qué no fue, sino que tira una cantidad de puntas que solo una hija puede conocer de un padre, por más Adán Quieto que haya sido.

Lo robamos de su muro: “Hoy mi viejo Alejandro Herrera tendría que haber estado en este festejo, no pudo viajar y sé que le hubiera gustado mucho. Él fue parte de esta cofradía de seres que creyeron que el Arte y el Amor son las mejores formas de resistencia y que pueden modificarnos y así modificar el mundo. ‘Hay una energía que sobrevive’ a pesar del capitalismo que avanza sin piedad con su intención de atrofiar las mentes y los corazones de todes".

“Hoy al leer esta nota y recordar que recién pude escuchar los temas de Adán Quieto cerca de mis veinte años, cuando un día el Mono Cohen, quien así lo nombró artísticamente el día de su primera presentación en vivo, y que rescató ese disco donde suena ‘El payaso’ y ‘¿Recuerdas?’, y encontré más adelante en una revista Pelo una nota que hablaba muy bien de él, mientras estudiaba investigación educativa en el profesorado de música".

“Y que si algo sabía yo de todo esto era sólo la experiencia maravillosa de vivir en comunidad. De sus logros personales poco y nada había contado, y era sólo porque nunca le interesó la fama ni el reconocimiento, y no porque le avergonzara su pasado".

“Doblemente me interesó la historia de sus vivencias en La Plata y luego en la cortada 8 de Bajada Grande en Paraná, donde estos cófrades vinieron a seguir su experiencia maravillosa de aprender a vivir sin jefes, sin egos, sin intereses económicos personales, sino el crecimiento armónico comunitario, en paz y libertad".

“Gracias viejo por todas las historias que nos fuiste compartiendo, las experiencias maravillosas y enriquecedoras y por haber sido fiel a tus principios, y nunca doblegarte a este sistema que nos quiere exterminar de la peor manera”.

Hasta aquí lo que sabemos de Alejandro, Alejo, Chuby, Adán.

Un artesano hasta en su manera de mirar, dice la canción. En Paraná instaló un negocio, o mejor dicho un taller de artesanías, donde además dictaba cursos. A esa altura llamarlo orfebre es lo más apropiado, de acuerdo a las piezas que construía.

Artista, cantante, cantor, músico artesano, orfebre, soñador.

Tuvo hijos e hijas, nietos y nietas.

Cuando se separó de su mujer se fue a Brasil. Anduvo varios años por Londrina, Búzios, Río de Janeiro, hasta que enfermó su madre y volvió.

Consiguió un terrenito en Córdoba donde junto con un amigo, alumno artesano, construyó su lugar, de donde iba y venía sin demasiados esquemas, según sus palabras.

“En mi maravilloso sitio en el mundo en Las Rabonas. Ya nevó ayer aquí, un poco más arriba los picos de las montañas. Mi rancho de adobe muy bien hechito es muy hermoso y cálido. Quizá no responda muy seguido porque es de muy escasas señales. Ahora quizá pueda acceder a una antena”, escribió en diciembre de 2016 en una publicación de su hijo Adolfo.

“De ahí nunca se quiso mover —cuenta Ángela—, mil veces le dijimos que venga a Paraná para estar más cerca de mis hermanos, de los hijos, de los nietos, pero no quiso. Era muy ermitaño, quería estar ahí, tranquilo, en su casa, y no se quiso mover. Cuando me muera quiero que me entierren bajo un árbol, nos decía.”

Diez años después, entre agradecimientos, amor y abrazos, su familia lo despide: “Aunque la guitarra de nuestro amado Alejo Chuby Herrera hoy guarde silencio, su música queda viva en el canto de los zorzales”.

“Con tu bastón de pana idealcon un barril de estrellas vas,con flautas y laurelesy una caricia en el morral.En las tardes calientesolías las uvas maduras,con amor.Recorrías los blancos caminos sorbiendo alegrías,tu canción”.

El Payaso, Adán Quieto

Nota artesanal en construcción. Continuará…

Bibliografía consultada

Cantilo, Miguel. (2006). ¡Chau loco! Los hippies en la Argentina de los setenta. Galerna.

Díaz, Felipe. (2009, agosto/septiembre). “La comunidad de los cófrades”. El Colectivo, (25), 7–9.

El Miércoles Digital. (2024, 24 de febrero). “Rescatan la memoria de la recordada ‘Agrupación Vocal del Histórico’”.

Gómez del Río, Gabriela. “Ángela Herrera. Las Alas del Canto”. (2022, 25 de diciembre). Revista Muy Entre Ríos, (108), 4–5.

Herrera, Ángela. [angela.herrera.90834]. Inicio [Perfil de Facebook]. Recuperado el 14 de octubre de 2026.

La Calle. (1999, 31 de julio). “Actuación de la Agrupación: ‘Las Voces del Histórico’ en el A. Peyret”.

La Calle. (1999, 1 de agosto). “Anoche, velada de gala musical”.

La Calle. (1999, 2 de agosto). “Noche de música y aplausos. Colegio Nacional”.

La Prensa Federal. (2010, 25 de julio). “La Agrupación vocal del Histórico”.

La Voz. (1999, 8 de agosto). “La Agrupación Vocal del Histórico canta para no morir”.

Página/12. (2018, 1 de diciembre). “Hay una energía que sobrevive”.

Quintana, Osvaldo. (2010, 7 de julio). “Historias de cófrades: Una experiencia de vida en comunidad a principios de los 70”. Revista El Colectivo.

Quintana, Osvaldo. (2009, agosto/septiembre). “Historias de cófrades: Una experiencia de vida en comunidad a principios de los 70”. Revista El Colectivo (25). Paraná.

Villanova, Jorge. (2022, 31 de julio). “Los entrerrianos en la Cofradía de la Flor Solar”. El Miércoles Digital.

Testimonios

Carlos Benetuce, Ángela Herrera, Graciela Legna, Jorge Riani, Daniel Rochi, Ricardo Rodríguez y Carlos Vecchio.

Agradecimientos

Pedro Fruniz, Maximiliano Galimberti, Ángel Mazzarello, Gabriel Pérez, Andrea Rojas, Maxi Sanguinetti y Raúl Tournoud.

(*): Jorge Villanova es historiador.