"La Cúpula" de Flavio Mendoza: un espectáculo que sorprende e invita a mirar al otro

Flavio Mendoza estrenó en Santa Fe, La Cúpula, su nuevo espectáculo inmersivo de 360 grados, que presenta la historia de El Príncipe Feliz. Corazón Dorado, inspirada en el cuento de Oscar Wilde. Treinta artistas en escena, acrobacias, música, danza, un escenario que gira y un despliegue tecnológico que envuelve al público sostienen una propuesta para toda la familia. Pero detrás de la espectacularidad hay una historia que habla de las injusticias, la solidaridad y la capacidad de mirar al otro.

Este viernes a las 21 en punto empezó la función del estreno y bastaron los primeros minutos para entender qué había querido decir Flavio Mendoza cuando, durante la presentación que hizo días atrás en Paraná, habló de una experiencia en 360 grados.

El escenario comenzó a girar, las plataformas se movieron, las imágenes ocuparon todos los sectores de la estructura y los artistas aparecieron desde varios puntos. Ya no había un frente hacia dónde mirar. La acción podía ocurrir en el centro, arriba, a un costado, detrás o muy cerca de las butacas.

Así estrenó en Santa Fe La Cúpula, el nuevo espectáculo de Mendoza, que en esta etapa presenta El Príncipe Feliz. Corazón Dorado, inspirado en el cuento de Oscar Wilde.

Había prometido llegar con la producción completa. “Cuando voy a algún lugar voy con todo, si no, no voy”, había dicho en Paraná y los cumplió. Son 30 artistas en escena. Actores, bailarines, cantantes y acróbatas se mueven sobre una estructura que cambia todo el tiempo. El escenario gira, algunas plataformas se elevan mientras otras descienden y, en medio de ese mecanismo, los intérpretes bailan, cantan, vuelan y trabajan a varios metros de altura.

La Cúpula está en Santa Fe. Foto: Prensa Dosdosuno

Los aplausos acompañan cada cuadro. En especial las acrobacias, los vuelos y los números musicales, algunos de los momentos en que la respuesta del público se hace sentir con más fuerza.

Pero reducir La Cúpula a su despliegue técnico sería quedarse con una parte. La historia comienza con la estatua de un príncipe que, desde lo alto, puede ver aquello que antes permanecía fuera de su mirada: los padecimientos de la gente de su pueblo, las necesidades, las desigualdades y las injusticias.

Una golondrina se convierte en su compañera y también en el nexo con ese mundo que el príncipe observa desde su pedestal. A través de ella empieza a desprenderse de las piedras preciosas que adornan su estatua para ayudar a quienes más lo necesitan. No hace falta contar mucho más.

La relación entre ambos va llevando el relato y permite que la obra hable de solidaridad, de amor y de la posibilidad de correrse por un momento de uno mismo para reparar en lo que sucede alrededor.

Es una historia sencilla, accesible para los chicos, pero que no queda encerrada en el público infantil. Y mientras ese cuento avanza, alrededor ocurre todo lo demás.

Antes de entrar, ya empezó la experiencia

La llegada a la Carpa La Cúpula Santa Fe tiene su propio recorrido. Antes del acceso al espacio principal hay un hall amplio con juegos y distintas propuestas de entretenimiento. También funcionan puestos gastronómicos y un living decorado con la estética de La Cúpula, preparado para sacarse fotos y que rápidamente se transforma en uno de los lugares más concurridos antes de la función.

Después se entra a la sala. La carpa está calefaccionada, las butacas son cómodas y están dispuestas de manera escalonada. Esa distribución permite ver bien desde distintos sectores y acompaña la idea de una puesta pensada para ser observada desde todos los ángulos.

No hay necesidad de buscar “el mejor frente” porque, en rigor, ese frente va cambiando durante toda la noche.

Una de las particularidades de La Cúpula es que el escenario no funciona como un soporte quieto sobre el que pasan las cosas. Forma parte de ellas. Gira y, mientras lo hace, plataformas móviles permiten modificar alturas y espacios. Los artistas entran, salen, aparecen desde distintos niveles y continúan las coreografías sobre una superficie que nunca parece permanecer igual demasiado tiempo.

Pero la puesta no queda encerrada en ese círculo central. Los artistas descienden del escenario y se internan en la platea; recorren sus pasillos y, desde allí, vuelven a subir a escena. En esos desplazamientos buscan al público, conectan la mirada, sostienen por instantes ese contacto directo y acortan todavía más la distancia entre lo que sucede en escena y quienes lo están viendo.

Esa circulación también hace que los 360 grados dejen de ser solamente una cuestión técnica. La acción puede aparecer al lado de una fila de butacas y segundos después regresar al centro del escenario.

Mendoza había contado que resolver ese funcionamiento había sido uno de los desafíos más grandes durante los ensayos. La dificultad era bastante concreta: evitar que una parte del público quedara mirando durante demasiado tiempo la espalda de los intérpretes.

La respuesta está en el movimiento. No gira solamente el escenario. También se desplazan los artistas, atraviesan la platea y las escenas cambian de orientación de manera permanente. Y en varios momentos hay que levantar la vista.

Los acróbatas atraviesan el aire, quedan suspendidos sobre el escenario o se desplazan por sectores altos de la cúpula. La precisión de esos números, combinada con el movimiento que continúa debajo, es uno de los puntos fuertes de la función.

Sonido, imágenes y movimiento

El sonido también trabaja en esa idea de envolver. Las voces, la música, las canciones y los efectos llegan desde distintos lugares y hacen que la sensación sea bastante diferente a la de sentarse frente a un escenario convencional.

Algo parecido ocurre con el mapping. Las proyecciones cambian los ambientes, acompañan el desarrollo de la historia y forman parte de lo que sucede. En algunos pasajes se acerca mucho a aquella imagen que Mendoza utilizó en Paraná cuando anticipó que, por momentos, el espectador iba a sentirse dentro de una película.

Hay recursos teatrales, música, baile, acrobacia y elementos que inevitablemente remiten al circo, aunque Mendoza haya insistido en diferenciar La Cúpula de un espectáculo circense tradicional. Quizás no sea necesario encasillarlo demasiado, funciona justamente porque mezcla esos lenguajes.

Flavio miró el estreno desde la platea

Durante la función, Flavio Mendoza estuvo sentado entre el público junto a su hijo Dionisio, con la tranquilidad de un director que confía en su elenco y que se dispone a disfrutar del show. Desde allí siguió cada cuadro y también la reacción de la gente.

La escena tenía algo especial porque días antes había contado cuánto tiempo le había llevado imaginar y concretar este proyecto. Habló de años de trabajo, viajes, desarrollos técnicos y una inversión que decidió asumir personalmente. Esta vez le tocaba mirar todo eso funcionando desde una butaca.

La dimensión de la puesta confirma otra cosa que había adelantado: no trajo al Litoral una versión menor de lo que había presentado en Buenos Aires. Está la estructura completa, el vestuario, las proyecciones, el sonido envolvente, los números aéreos y un elenco numeroso trabajando dentro de una maquinaria que exige precisión en cada movimiento.

“Este es un show para que dejen el celular”

Cuando terminó la función, Mendoza subió al escenario de la mano de su hijo, junto al elenco. El propio formato circular volvió a aparecer hasta en ese momento. Mientras buscaba cómo ubicarse para hablar hacia todos los sectores, bromeó: “Este es el centro, tengo que caminar para todos lados”.

Pidió un aplauso para los artistas y otro para los técnicos. Después agradeció especialmente la recepción: “Santa Fe, los llevo en el corazón”. Y habló de los celulares. “Este es un show para que dejen el celular”, dijo. Explicó que su preocupación está especialmente puesta en los chicos y en una capacidad de atención que, a su entender, se va perdiendo.

“Que los chicos escuchen, que sientan, que puedan entender la palabra porque eso se está perdiendo”, señaló.

Después vinculó ese pedido con la historia que acababa de contar. “Este cuento es justamente eso, escuchar un poquitito, porque esto de estar con el celular todo el tiempo y pasar y pasar y pasar hace que no te detengas un tiempo a mirar”, sostuvo.

También se incluyó en esa lógica. Contó que él mismo, en su casa, se descubre haciendo zapping y cambiando permanentemente de un contenido a otro. “Quería que en este momento los chicos logren tener una atención, que la estamos perdiendo”, agregó.

La frase encuentra un eco curioso después de una función cargada de estímulos, pantallas y tecnología. Todo ese despliegue está puesto, en definitiva, al servicio de una historia que pide hacer algo que cada vez cuesta más: detenerse.

Flavio Mendoza saludó y agradeció junto al elenco.

Los comentarios siguen afuera

La función dura casi dos horas, con un intervalo de unos 15 minutos. Cuando se encienden las luces, la gente empieza a salir lentamente. Y ahí aparece otra parte de la noche.

En el hall, camino al estacionamiento, se escuchan comentarios sobre lo que acaba de pasar adentro. Se habla de lo bueno que estuvo el espectáculo, de las acrobacias, de la calidad de la producción y del despliegue de los artistas. “Sorprendente” es una de las palabras que más se repite.

No hacen falta demasiadas encuestas para advertir la recepción. Durante la función había estado en los aplausos. A la salida sigue en esas conversaciones espontáneas entre quienes todavía comentan alguna escena o algún vuelo que los dejó mirando hacia arriba.

Santa Fe, primera parada de la gira

Santa Fe fue elegida como primera escala después de Buenos Aires. El plan original era continuar directamente hacia Córdoba, pero Mendoza decidió modificarlo luego de la respuesta que habían tenido en esta zona Circo Ánima y Una Mágica Navidad.

En Paraná había explicado que esa elección incluía también al público entrerriano. “Para mí Santa Fe es decir Paraná también, porque está al lado”, señaló entonces. Y existe, además, un vínculo personal. Mendoza nació en Nogoyá y creció dentro de una familia circense. Ese origen aparece inevitablemente cuando habla de su manera de concebir los espectáculos, de las giras y de la decisión de seguir apostando a producciones de gran escala.

Hasta el 20 de diciembre en Santa Fe

La Cúpula permanecerá en Santa Fe hasta el 20 de diciembre. Está instalada en el estacionamiento de Chango Más, sobre la Ruta Nacional 168, km 473,6. Las funciones son los miércoles, jueves y viernes a las 21; los sábados y domingos, a las 18 y a las 21.

Durante esas funciones habrá luces, música, vuelos, artistas que aparecen desde distintos niveles y un escenario que no deja de moverse.

En medio de todo eso, una estatua mira hacia abajo y descubre que hay gente que necesita ayuda. La golondrina empieza a volar y la historia hace el resto. La Cúpula propone, ante todo, un espectáculo para disfrutar en familia, dejarse sorprender y entrar en una historia que lleva de principio a fin el sello de Flavio Mendoza.

Las entradas están a la venta haciendo clic.