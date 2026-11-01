La Noche de Pijamas cumplió 15 años y la Biblioteca Popular volvió a salir a la calle

La tradicional propuesta de la Biblioteca Popular del Paraná celebró este sábado su 15ª edición con cuentos, juegos, música y una programación que se extendió por calle Buenos Aires, la Plaza San Miguel, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el interior de la institución. Una torta de cumpleaños formó parte de la decoración por el aniversario. “La gente ha tomado este evento como propio”, destacó a ANÁLISIS, Belén Perezlindo, coordinadora de la Noche de Pijamas.

Esta vez había una torta de cumpleaños en la decoración. La Noche de Pijamas de la Biblioteca Popular del Paraná llegó a sus 15 años y lo celebró como suele hacerlo: con chicos, familias, voluntarios y artistas ocupando la biblioteca, la calle y la plaza.

Durante la tarde y buena parte de la noche, calle Buenos Aires cambió su fisonomía habitual. El tránsito quedó interrumpido, se montó un escenario frente a la Biblioteca y la programación se extendió hacia Plaza San Miguel y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Adentro, mientras tanto, siguieron los cuentos y las actividades de lectura.

La celebración de los 15 años estuvo presente también en la ambientación. En Plaza San Miguel, una torta de cumpleaños decorativa marcaba el aniversario en medio de los juegos, la música y las familias que seguían recorriendo los distintos espacios.

Había pijamas, por supuesto, pero la coincidencia con Halloween también se hizo notar. Entre el público podían verse niños y adolescentes disfrazados, mezclados con quienes habían respetado al pie de la letra la consigna de salir de casa en pijama y pantuflas.

Los chicos iban de una actividad a otra mientras los adultos buscaban lugar frente a los escenarios o se detenían a escuchar alguna narración. La Noche de Pijamas volvió a demostrar que hace tiempo dejó de ser solamente una actividad dentro de la Biblioteca.

Belén Perezlindo, coordinadora de la Noche de Pijamas, miraba esta edición con la perspectiva que dan 15 años de trabajo. “Estamos disfrutando de esta edición especial para nosotros porque, viendo en perspectiva, hemos crecido muchísimo”, contó.

El crecimiento se advierte en varios frentes. Hay más voluntarios, más instituciones que acompañan, más artistas y una convocatoria que año tras año ocupa nuevos espacios alrededor de la sede de Buenos Aires 256.

“La gente espera la Noche de Pijamas, que se afianzó en la ciudad”, señaló Perezlindo. Y agregó: “La gente ha tomado este evento como propio”.

Esta vez la actividad se desplegó a lo largo de la cuadras de calle Buenos Aires. El escenario María Elena Walsh concentró buena parte de las presentaciones artísticas, con danza, música, teatro y distintos grupos que fueron pasando desde el comienzo de la jornada.

En Plaza San Miguel funcionó otro escenario, el Javier Villafañe, y alrededor se organizaron juegos, maquillaje artístico, actividades para las infancias y propuestas vinculadas con la naturaleza y la lectura.

El movimiento era constante. La gente iba de un espacio a otro, volvía sobre sus pasos, entraba a la Biblioteca, cruzaba hacia el Consejo de Ciencias Económicas o se quedaba un rato frente a algún número artístico.

Cuentos, música y libros

Dentro de la Biblioteca, la Sala de Lectura estaba ambientada especialmente para la noche. Allí hubo narraciones, canciones y presentaciones que recuperaron algo del espíritu original de la propuesta: acercar a los chicos a los libros desde otro lugar.

En el quincho del Consejo Profesional de Ciencias Económicas también se sucedieron rondas de canciones, cuentos para bebés, narraciones con pictogramas, Kamishibai y talleres.

“Hay un quincho con narraciones de cuentos, taller de escritura, el espacio de lectura. Pero la biblioteca adentro está muy hermosa también, muy linda. Está ambientada, las luces y demás”, describió Perezlindo.

Mientras tanto, afuera seguía la música. Sobre calle Buenos Aires se sucedían los artistas, y en la plaza las familias encontraban otras propuestas. La Noche de Pijamas nunca obliga a seguir un recorrido determinado. Cada uno arma el suyo porque hay muchas cosas ocurriendo a la vez.

La convocatoria masiva es importante para quienes organizan la Noche de Pijamas, pero el objetivo no termina cuando se apagan las luces y se desmontan los escenarios.

Perezlindo explicó: “Ese fue el objetivo nuestro. La gente se acerca. Los niños vienen al espacio también”. Después de cada edición hay chicos que regresan a la Biblioteca, participan de talleres, conocen las propuestas de iniciación a la lectura o empiezan a utilizar el rincón de literatura infantil. Incluso algunos se hacen socios.

“Esta Noche de Pijamas ha hecho que nuevos niños se hagan socios de la biblioteca, se acerquen luego a la biblioteca, a asociarse o disfrutar también del espacio de los libros que tenemos”, contó.

La institución incorpora todos los años nuevos títulos para las infancias y mantiene actividades durante las vacaciones de invierno, la Semana de la Lectura y otros momentos del calendario.

La Noche de Pijamas funciona, muchas veces, como ese primer acercamiento. Un chico entra porque hay juegos o porque quiere escuchar un cuento. Otro llega por la música o porque alguien le propuso ponerse el pijama y salir de casa. Algunos vuelven después por los libros. Para la Biblioteca, ahí está buena parte del sentido de esta convocatoria que cumplió quince años.

La fiesta siguió avanzando entre presentaciones, rondas de cuentos y actividades que se superponían de un espacio a otro.

Perezlindo destacó el trabajo del grupo de voluntarios, del equipo de la Biblioteca y de las instituciones que cada año se suman a la organización. “Es muy hermoso que haya muchísima gente participando”, dijo.

Los participantes se adueñaron de la cuadra: había chicos entrando y saliendo de la Biblioteca, familias instaladas en Plaza San Miguel, artistas sobre el escenario y voluntarios moviéndose entre las distintas propuestas. Pijamas y disfraces de Halloween convivieron en una misma celebración. Y, entre la decoración, una torta de cumpleaños recordaba que esta no era una edición más.

La Noche de Pijamas cumplió 15 años. La Biblioteca seguirá ahí, esperando que algunos de esos chicos regresen por un cuento, un taller o un libro.