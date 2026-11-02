"Alimentos", una nueva obra aborda el régimen de alimentos desde el Derecho de las Familias en Entre Ríos

"Alimentos", el primer volumen de una colección sobre el Derecho de las Familias en Entre Ríos.

El libro Alimentos, dirigido por Andrea Saxer y María Spais, será presentado este jueves 5 de noviembre a las 18, en el Colegio de Abogados de Entre Ríos, en Paraná. La publicación inaugura la colección Derecho de las Familias de Entre Ríos, de Abogar Editorial, y cuenta con prólogo de Ana Clara Pauletti.

Una nueva publicación dedicada al Derecho de las Familias será presentada este jueves 5 de noviembre en Paraná. Se trata de Alimentos, obra dirigida por Andrea Saxer y María Spais, que constituye el primer volumen de la colección Derecho de las Familias de Entre Ríos, editada por Abogar Editorial.

La presentación comenzará a las 18 en el Salón Lucio Dato del Colegio de Abogados de Entre Ríos, ubicado en Córdoba 264 de la capital provincial.

La publicación aborda la temática de los alimentos dentro del campo del Derecho de las Familias y abre una nueva colección editorial dedicada específicamente a esta área jurídica en Entre Ríos.

El volumen tiene como directoras a Andrea Saxer y María Spais, mientras que el prólogo fue escrito por Ana Clara Pauletti.

La actividad se realizará este jueves 5 de noviembre, a las 18, en la sede del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Córdoba 264, Paraná.