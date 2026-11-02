Dos documentales entrerrianos competirán por el Premio Leonardo Favio

La productora Chasqui Audiovisual obtuvo una doble nominación en el Festival de Cine Sindical y del mundo del trabajo con la selección de los documentales entrerrianos titulados Sepultureros y Escuelas flotantes, ideas firmes, dirigidos por el cineasta y profesor de Historia Mario Manteka Martínez, los cuales serán proyectados este miércoles 4 de noviembre a las 10 en el Centro de la Cultura del Trabajo, ubicado en la calle Alberti 38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El certamen es organizado por la Fundación Promoción Humana y la Incasur para visibilizar las historias y realidades de la clase trabajadora argentina, compitiendo ambas producciones en la sección por el Premio Leonardo Favio durante la jornada de apertura que contará con la presencia de dirigentes gremiales y el actor Víctor Laplace.

La entrega de distinciones se realizará el jueves 5 de noviembre a cargo de un jurado integrado por representantes de Radar y la participación especial de Nico Favio, hijo del cineasta homenajeado.

El primero de los cortometrajes seleccionados es Sepultureros: trabajando en la ciudad de los muertos, una obra producida por Chasqui Audiovisual entre los años 2012 y 2015 con una duración de 25 minutos, la cual aborda las tareas y la cotidianidad laboral de los trabajadores que se desempeñan en el Cementerio de Paraná.

El documental de 15 minutos titulado Escuelas flotantes, ideas firmes fue producido en 2010 por la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y centra su trama en el esfuerzo pedagógico de docentes y estudiantes en el contexto de la escuela pública isleña Alejo Peyret, ubicada en la zona de islas del departamento Victoria.

El realizador Mario "Manteka" Martínez enfoca su labor en el rescate de narrativas con anclaje territorial, social y laboral en la provincia de Entre Ríos, trabajando desde la productora independiente Chasqui Audiovisual creada en el año 2008, con la que elabora contenidos documentales con perspectiva social y el lema "con olor a río y sabor a mate amargo".