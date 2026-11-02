Un evento científico para visibilizar el trabajo que se desarrolla en la región.

El Museo Serrano será una de las sedes de las Jornadas Argentinas de Mastozoología, que se desarrollarán del 3 al 6 de noviembre y reunirán a investigadores, estudiantes y especialistas dedicados al estudio y la conservación de los mamíferos. El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, tendrá un rol destacado como espacio de formación e intercambio científico.

Las XXXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM), son organizadas por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), junto con la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos. Es un importante evento científico de carácter nacional que presenta una oportunidad para fortalecer los vínculos entre instituciones científicas, promover el intercambio de conocimientos y visibilizar el trabajo que se desarrolla en la región en torno a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

Si bien las jornadas se desarrollarán oficialmente del 3 al 6 de noviembre, la programación de actividades comenzó el domingo en el Museo Serrano, con los cursos y talleres previos a la jornadas, que continuarán el lunes 2. De esta manera, el Museo abrirá sus espacios al intercambio de conocimientos, la capacitación y la actualización en distintas áreas de investigación y divulgación científica.

Cursos y talleres en el Museo Serrano

La programación vinculada al Museo incluye propuestas de formación que abordan herramientas de análisis de datos, tecnologías aplicadas al estudio de la fauna, modelación de distribuciones de especies y estrategias para la enseñanza de la biodiversidad. Las actividades previstas son:

C2. Detección automática de animales con UAVs e IA. Lunes 2 de noviembre, de 10 a 13.

C5. Introducción de la Función de Favorabilidad en la modelación de las distribuciones de las especies. Miércoles 4 de noviembre, de 8 a 17:30.

T8. En-señando la biodiversidad: los mamíferos en lengua de señas argentina. Viernes 6 de noviembre, de 14:30 a 16:30.

Las demás actividades programadas se llevarán adelante en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Para conocer más detalles sobre el programa, otras actividades e inscripciones, consultar el sitio jamsarem.com

El rol de los museos en la construcción del conocimiento científico

La participación del Museo Serrano en las Jornadas Argentinas de Mastozoología pone en valor el papel de los museos de ciencias naturales como espacios de conservación del patrimonio, investigación, formación y divulgación del conocimiento.

A través de sus colecciones, actividades educativas y vínculos con la comunidad científica, el Museo contribuye a acercar la ciencia a la sociedad y a promover una mayor conciencia sobre la diversidad biológica y la importancia de su conservación.

La realización de este encuentro por primera vez en Entre Ríos representa, además, una oportunidad para visibilizar el trabajo científico que se desarrolla en la región y fortalecer la articulación entre instituciones académicas, organismos públicos y espacios dedicados a la cultura y la ciencia.