La argentina Josefina Licitra ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su libro “Crac”

En México, la escritora y periodista fue distinguida con uno de los reconocimientos más importantes de la literatura escrita por mujeres en español. El galardón se entregará en diciembre, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La escritora y periodista argentina Josefina Licitra fue distinguida con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 por Crac, su libro publicado en 2025 por Seix Barral. El reconocimiento, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), se suma a una trayectoria que convirtió a la autora en una de las voces más reconocidas de la crónica narrativa argentina.

El premio, creado en 1993 para promover y dar visibilidad a la literatura escrita por mujeres en español, está dotado con 15.000 dólares y será entregado el próximo 2 de diciembre, durante la edición número 40 de la feria mexicana, una de las principales citas editoriales de América Latina.

En Crac, Licitra se interna en una zona especialmente íntima de su historia familiar: la relación con su padre y las marcas que dejó ese vínculo. A partir de una experiencia personal, la autora construye un relato que explora los afectos, las heridas familiares y las dificultades para reconstruir el pasado. El libro se inscribe en una tradición narrativa que desdibuja las fronteras entre la literatura autobiográfica, la investigación y la crónica.

Nacida en La Plata en 1975, Licitra desarrolló buena parte de su carrera en el periodismo narrativo. Sus textos aparecieron en publicaciones argentinas y extranjeras, y su trabajo se caracterizó por una mirada atenta a los personajes y las historias que suelen quedar fuera del centro de la escena pública.

Entre sus libros se encuentran Los imprudentes. Historias de la adolescencia gay lésbica en Argentina (2007), Los otros. Una historia del conurbano bonaerense (2011), El agua mala. Crónicas de Epecuén y las casas hundidas (2014) y 38 estrellas. La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia (2018). En este último reconstruyó la fuga de 38 presas políticas de una cárcel de Montevideo en 1971, durante los años previos a la dictadura uruguaya.

Su trayectoria también recibió otros reconocimientos, entre ellos el Premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano por la crónica “Pollita en fuga”, publicada en 2003, y el Diploma al Mérito de los Premios Konex en 2024, en la categoría Crónica.

Con esta distinción, Licitra se incorpora a una lista de escritoras argentinas reconocidas con el Sor Juana Inés de la Cruz, entre ellas Tununa Mercado, Sylvia Iparraguirre, Claudia Piñeiro, Inés Fernández Moreno, Perla Suez, María Gainza, Camila Sosa Villada y Gabriela Cabezón Cámara.

La ganadora de la edición anterior fue la uruguaya Fernanda Trías, premiada por El monte de las furias. El galardón lleva el nombre de la escritora mexicana del siglo XVII y se ha consolidado como una de las distinciones más relevantes para la narrativa escrita por mujeres en lengua española.

Fuente: el Diario Ar