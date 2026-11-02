La Asociación Mariano Moreno finalizará su temporada con una velada de piano y violín

La pianista Anaïs Crestin y el violinista John Mc Grosso ofrecerán un concierto en el Auditorio de la UCA.

La Asociación Mariano Moreno coordinará la presentación en vivo de la pianista francesa Anaïs Crestin y el violinista estadounidense John Mc Grosso, quienes ofrecerán un concierto de piano y violín el jueves 26 de noviembre a las 20 en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina, ubicado en la calle Buenos Aires 239 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de llevar a cabo el cierre de la Temporada 2026 de la institución.

La trayectoria de Anaïs Crestin incluye el galardón obtenido en el Concurso Internacional Alberto Ginastera y una labor desarrollada como solista y camarista en recintos de América y Europa, entre los que destaca su actuación en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Por su parte, John Mc Grosso completó sus estudios de formación musical en la Juilliard School de la ciudad de Nueva York, habiendo integrado las filas de la Orquesta Sinfónica de St. Louis y actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago.

El concierto pautado para la jornada reunirá a ambos intérpretes en el escenario para desplegar un repertorio de música de cámara.

Esta función constituye el cierre de la agenda de presentaciones programadas por la Asociación Mariano Moreno a lo largo del año en la capital entrerriana.

Las entradas generales tienen un costo de $30.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Gradatickets o de forma presencial en el ingreso al auditorio de la UCA antes del inicio Los socios de la Asociación Mariano Moreno y jóvenes menores de 25 años podrán ingresar sin cargo.