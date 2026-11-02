La Cátedra de Actuación I llevará a cabo su segunda muestra anual

Los estudiantes de la Cátedra de Actuación I del Profesorado de Teatro de la Sede Paraná llevarán a cabo la segunda jornada de su muestra académica 2026 este lunes 2 de noviembre a las 20 en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio (Italia 61) de la ciudad de Paraná, con el objetivo de exhibir ante el público los trabajos de interpretación desarrollados a lo largo del ciclo lectivo. La actividad estará bajo la coordinación del profesor Juan Domé y con la asistencia técnica en iluminación provista por los alumnos de la cátedra a cargo del profesor Sergio Fabri.

El programa de la velada estará compuesto por siete monólogos basados en autores nacionales e internacionales, comenzando con la interpretación de Alan Hirschfeld en la obra "No sólo están locos los halcones también enloquecen las palomas", escrita por Francisco Garzón Céspedes. Esta primera propuesta aborda la historia de una mujer que, tras sufrir una brutal agresión física a un mes de mudarse con su pareja, decide interrumpir el ciclo de violencia de género sedando y amordazando al agresor, asumiendo la mutilación como su única vía de emancipación frente a la humillación, el miedo y la muerte.

A continuación, Mariana Sotelo interpretará "Plata viva", de Ana Paula Atencio, una pieza centrada en una empleada de Rapipago que al regresar a su humilde casa tras colarse en un sofisticado evento empresarial con un traje negro, le narra a su madre el contraste entre contar dinero ajeno en su ventanilla y experimentar la abundancia de la alta sociedad para intentar sobrevivir a su dura realidad diaria.

La grilla continuará con la actuación de Ludmila Pierotti en "La violación", obra de Dario Fo y Franca Rame que relata desde la penumbra de una furgoneta el secuestro y la agresión sexual sufrida por una mujer a manos de cuatro hombres, quien tras ser abandonada en un parque decide no denunciar el hecho en la comisaría para evitar la revictimización y el juicio social.

Posteriormente, María Florencia Padula subirá al escenario para llevar a cabo la interpretación de "La bestia", autoría de Candela Rimoldi, una trama expone los apegos emocionales e inseguridades de su protagonista a partir de un recuerdo desencadenado por una accidentada fiesta ocurrida años atrás en la ciudad de Tandil.

Más tarde, Amanda Pérez pondrá en escena el "Monólogo de la gringa", de Abel Pohulanik, donde una madre tildada de desquiciada tras la muerte de su hijo por un disparo accidental despliega en secreto un plan de venganza utilizando a veinte perros famélicos adiestrados para atacar al responsable del hecho.

El tramo final del encuentro, Adrián Sánchez interpretará la adaptación del clásico cuento "El gato negro", de Edgar Allan Poe, narrando desde una celda en la víspera de su ejecución la degradación personal de un hombre producto del alcoholismo y la paranoia desatada tras la aparición de un segundo felino tuerto. Por último, Marcelo Amorosi encarnará su propio texto titulado "Las manos de la memoria", un monólogo donde el personaje de Elena, una abuela de casi ochenta años, entabla un diálogo con el público a través de las marcas de sus manos para reivindicar el valor de la vejez frente a la frialdad del mundo digital.

La entrada será libre y gratuita.