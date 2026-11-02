La Federación de Jubilados abre sus puertas para la presentación de la agrupación Cuatro Latidos

La agrupación artística Cuatro Latidos pondrá en escena el espectáculo titulado "Flamencas" este viernes 6 de noviembre a las 18:30 en el Salón Anita E. de Delizia de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, ubicado en la calle Alem 450 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de ofrecer una propuesta de danza ibérica abierta a la comunidad local.

El conjunto Cuatro Latidos se encuentra conformado por Mariana Miraglio, Florencia Ciarrocca, Candelaria Marcos y Juliana Serra, cuatro mujeres dedicadas al estudio y la interpretación de los distintos palos de la disciplina bailable.

Desde la capital entrerriana, las cuatro integrantes articularon una labor continuada abocada al diseño de producciones propias, abordando desde la creación colectiva el montaje coreográfico, la selección musical y los aspectos de la puesta sobre las tablas en cada una de sus participaciones escénicas.

Para esta ocasión, la propuesta reúne una serie de compases y coreografías construidas desde la perspectiva del grupo para compartir con el público paranaense.

La actividad contará con acceso libre y gratuito.