La Noche de los Museos Entrerrianos reunirá a más de 150 instituciones este viernes

Este viernes en toda la provincia se desarrollará La Noche de los Museos.

El 6 de noviembre habrá visitas guiadas, talleres, espectáculos y propuestas gastronómicas con entrada libre y gratuita en toda la provincia. En Paraná se organizará un circuito cultural entre las plazas San Miguel y Carbó, además de recorridos en el Bus Turístico.

Más de 150 instituciones culturales y patrimoniales de Entre Ríos participarán este viernes 6 de noviembre de una nueva Noche de los Museos Entrerrianos. La jornada se desarrollará principalmente de 19 a 24, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá recorridos, visitas guiadas, talleres, música, danza y gastronomía.

La iniciativa reunirá a espacios públicos y privados de distintas localidades, con propuestas para acercarse a las colecciones, los edificios históricos y las expresiones culturales de cada comunidad. La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes.

Un circuito cultural en Paraná

En la capital provincial, uno de los ejes será el circuito entre las plazas San Miguel y Carbó, donde se combinarán espectáculos, feria y gastronomía.

En el escenario Paso del Paraná, ubicado en plaza San Miguel, las presentaciones comenzarán a las 20.45 con la participación de la Orquesta Cunumí, Ignacio Sartori, Salmones de Río y La Centella.

En plaza Carbó, la danza tendrá protagonismo desde las 19. Se presentarán La Greda, Tango Boulevard, el Instituto Coreográfico Leonela Amato-Ariana Siebenhar, el Ballet 4 Horizontes de la Sociedad Italiana y el Casal de Catalunya.

También habrá recorridos en el Bus Turístico, un servicio de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR). Las salidas serán desde la Catedral a las 19 y a las 21. Los cupos se cubrirán por orden de llegada, sin reservas previas.

Museos y espacios participantes

En Paraná ofrecerán actividades el Museo de Artesanías Carlos Asiain, en Urquiza 1239; el Museo Provincial de Bellas Artes, en Buenos Aires 355; el Museo Casa de Gobierno, en México y Córdoba; el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, en Gardel 62; y el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, en Buenos Aires 286.

El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, ubicado en Don Bosco 749, tendrá un horario especial: abrirá de 10 a 14.30.

Se sumarán el Archivo General de Entre Ríos, en Alameda de la Federación 222; la Biblioteca Provincial, en Alameda de la Federación 278; la Editorial de Entre Ríos, en 25 de Junio 39; la Capilla Norte de San Miguel, en Buenos Aires 428, con una propuesta del área de Patrimonio; y la Casa de la Cultura, en Carbó y 9 de Julio. También participarán el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y la Cinemateca provincial.

Entre los espacios provinciales de otras ciudades estarán el Museo Provincial de la Imagen, en Buenos Aires 179 de Concordia, y el Museo Provincial Molino Forclaz, en Primeros Colonos s/n de Colón.

La Casa de Gobierno tendrá actividades a partir de las 18, con una exposición de autos antiguos y un recorrido por recintos, museos y salones históricos mediante códigos QR.

La programación incluirá propuestas en los recintos de las cámaras de Diputados y Senadores y en el Patio de Honor Central.

El evento se extenderá por numerosas localidades entrerrianas, entre ellas Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, Federación, Federal, La Paz, Nogoyá, Victoria y Villaguay, además de aldeas y comunidades que abrirán sus espacios culturales.

La programación completa está disponible para consultar en este enlace. Para conocer los detalles y horarios de cada propuesta, también se pueden visitar las redes y los sitios web de las instituciones, las áreas de Cultura locales y los municipios.