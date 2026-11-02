La obra teatral "Voy con mis amigxs a Saturno" subirá a escena este domingo

Los actores Laura Ortíz, Lautaro Ruiz y Matías Unsain llevarán a escena la obra teatral titulada "Voy con mis amigxs a Saturno" este domingo 8 de noviembre a las 19 en la Biblioteca Popular Caminantes, espacio ubicado en la calle Gobernador Antelo 1345 de la ciudad de Paraná, con el propósito de ofrecer una función que propone poner en valor el humor, los afectos y la fe en la construcción de pensamiento.

La propuesta, escrita y dirigida por el dramaturgo Santiago San Paulo, plantea en su desarrollo dramático una reposición del orden de la creencia y la fuerza del deseo como un pase de magia que hace aparecer a un difunto sobre el escenario al modo de una manifestación o revelación mística.

La puesta en escena cuenta con la participación de un equipo técnico y artístico integrado por Agustina Morón en el desarrollo gráfica e ilustraciones, Cruz Zorrilla en la composición de la música original, y el diseño técnico junto a la operación a cargo de Agustina Charra y Sele Sanagustín. La producción suma los registros fotográficos de Eze Luque, el diseño de mobiliario artístico elaborado por Marcos Taraborelli, la asistencia en dirección a cargo de Cirene Fagiano, el trabajo de asistencia en producción y comunicación realizado por Camila Barey, y la realización del video del espectáculo coordinado por Pariente Negro Productora.

La presentación se enmarca dentro de las actividades escénicas independientes que la Biblioteca Popular Caminantes alberga en su agenda cultural.

La función es apta para un público mayor de 12 años.

La entrada será de acceso libre con contribución a la gorra. Para reservas, comunicarse al 343 700212 (Facundo Silva).