Noviembre en el Teatro 3 de Febrero

El teatro ofrece una amplia cartelera para el penúltimo mes del año.

El Teatro 3 de Febrero anunció la programación completa de actividades escénicas y musicales correspondientes al mes de noviembre, con el objetivo de brindar una amplia grilla que abarca muestras anuales, galas, festivales de danza, recitales en vivo y visitas guiadas dirigidas a instituciones educativas y a la comunidad en general.

La agenda diseñada para el penúltimo mes del año reunirá a academias locales, coros, elencos teatrales y producciones de alcance provincial y nacional que ofrecerán un abanico de propuestas y espectáculos para todas las edades.

Programación completa

Lunes 16 y 30

A las 9 - Visitas guiadas al teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Miércoles 4

A las 21 - Muestra anual Estudio "José Hernández" 70 Aniversario

Entrada general: $10.000

Género: folklore.

Duración: 2 horas

Org. Estudio "José Hernández"

Viernes 6

A las 21 - Muestra anual de canto y guitarra

Academia de Guitarra "Stella Maris Jorge"

Entrada general: $15.000

Género: música

Duración: 2 horas

Sábado 7

A las 21 - Natalie Pérez en Paraná

Platea preferencial (primeras 8 filas): $50.000

Platea general: $45.000

Palcos bajos: $45.000

Palcos altos: $40.000

Anfiteatro: $40.000

Tertulia: $35.000 Paraíso: $35.000.

Ventas: boletería del teatro y Gradatickets

Género: música

Duración: 2 horas

Org. Paracima Producciones

Martes 10

A las 20:30 Tradiciones de mi tierra

Entrada general: $10.000

Género: danza folklórica

Duración: 1 hora y media

Org. Grupo de Danzas "Presagios de mi Tierra"

Miércoles 11

A las 21 - Fuego gitano

Festival de fin de año "Brisas de España"

Platea: $15.000

Palcos bajos (4 ubicaciones): $72.000

Palcos altos (4 ubicaciones): $72.000

Tertulia: $12.000

Género: danzas españolas

Duración: 2 horas y media

Org. Instituto Superior de Danzas Españolas

Jueves 12

A las 21 - "Unidas por la misma pasión"

Entrada general: $17.000

Anticipada: $15.000

Género: baile-ritmos latinos

Duración:

Org. Bailo Feliz-Paola Schmal

Viernes 13

A las 21 - Muestra anual "Estudio Danza y Arte"

Platea: $20.000

Palcos bajos (4 ubicaciones): $84.000

Palcos altos (4 ubicaciones): $84.000

Tertulia: $15.000

Género: danzas españolas y flamenco

Duración: 1 hora y 45 minutos

Org. Estudio de Danza y Arte

Sábado 14

A las 21 - Nico de Tracy "Purga"

Entrada general: $35.000.

Ventas: boletería del teatro y Platea Vip

Género: Stand Up

Duración: 1 hora y media

Org. Sin Producciones

Domingo 15

A las 16 - Viajeros del espacio

Entrada general: $20.000

Ventas: Boletería del teatro

Género: teatro musical infantil

Duración: 1 hora y 20 minutos

Org. Favio Vides

A las 21 - Matrimoniados

Entrada general: $20.000

Ventas: Boletería del teatro

Género: comedia musical

Duración: 1 hora y media

Org. Favio Vides

Martes 17

A las 20:30 - Muestra anual 2026 "Alma de Río"

Entrada general: $12.000

Género: danzas folklóricas

Duración: 2 horas

Org. Grupo de Danzas Folklórica Alma de Río

Miércoles 18

A las 21 - Muestra anual El Bastión Ballet Folklórico

Platea: $10.000

Palcos bajos: $15.000

Palcos altos: $15.000

Tertulia: $8.000

Paraíso: $8.000

Género: folklore y tango

Duración: 1 hora y media

Org. El Bastión, Ballet Folklórico

Jueves 19

A las 20:30 - Muestra anual de danzas SAJ Paraná

Platea: $20.000

Palcos bajos (4 ubicaciones): $80.000 Palcos altos (4 ubicaciones): $80.000 Tertulia: $15.000

Género: danzas

Duración: 1 hora y media

Org. Estudio SAJ Paraná

Viernes 20

A las 21 - "España baila"

Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac

Platea: $20.000

Palcos bajos (4 ubicaciones): $90.000

Palcos altos (4 ubicaciones): $90.000

Tertulia: $15.000

Género: danzas españolas

Duración: 1 hora y media

Org. Instituto Coreográfico de Danzas profesora Laura Devetac

Sábado 21

A las 21 - Muestra anual Coro de la Ciudad

Entrada libre y gratuita

Género: coro

Duración: 2 horas

Org. Coro de la Ciudad

Domingo 22

A las 21 - "Wicked"

Misterio de Oz. El musical

Género: Musical

Martes 24

A las 19 y a las 21:30 - "España y sus tradiciones"

Platea: $25.000

Palcos bajos (4 ubicaciones): $120.000

Palcos altos (4 ubicaciones): $100.000

Tertulia: $20.000

Género: danzas españolas

Duración: 2 horas (cada función)

Org. Instituto de Baile "Sociedad Española de Paraná"

Miércoles 25

A las 18 y a las 20:30 - Muestra anual de danzas

Estudio de Danzas Mariana Retamar

Entrada general: $22.000

Género: danzas

Duración: 1 hora y 45 minutos (cada función)

Org. Estudio de Danzas Mariana Retamar

Jueves 26

A las 21 - "Show anual EDER"

Escuela de Danzas Entre Ríos

Anticipadas: Platea $20.000

Palcos bajos (4 ubicaciones): $80.000

Palcos altos (4 ubicaciones): $80.000

Tertulia $15.000

Día de la función:

Platea y palcos bajos/altos $25.000

Tertulia $20.000

Género: danza

Duración: 2 horas

Org. Escuela de Danzas de Entre Ríos

Viernes 27

A las 19 - Egreso de la Promoción LXXXVIII de Oficiales Ayudantes

Entrada libre y gratuita

Género: acto

Duración: 4 horas

Org. Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá"

Sábado 28

A las 18 y a las 20 - "Hecho en Entre Ríos"

Escuela Municipal de Danza

Entrada general: Libre y gratuita

Género: danza

Duración: 1 hora (cada función)

Org. Escuela Municipal de Danza

Domingo 29

A las 18:30 y a las 21 - La aldea del Dr. Coppelius - Instituto Ballerina

Platea preferencial (hasta fila 10): $28.500

Platea general: $26.000

Palcos bajos: $28.500

Palcos altos: $26.000

Tertulia: $18.000

Género: ballet

Duración: 1 hora y media (cada función).

Org. Instituto Ballerina