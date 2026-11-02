Noviembre en el Teatro 3 de Febrero

El teatro ofrece una amplia cartelera para el penúltimo mes del año.
El Teatro 3 de Febrero anunció la programación completa de actividades escénicas y musicales correspondientes al mes de noviembre, con el objetivo de brindar una amplia grilla que abarca muestras anuales, galas, festivales de danza, recitales en vivo y visitas guiadas dirigidas a instituciones educativas y a la comunidad en general.
La agenda diseñada para el penúltimo mes del año reunirá a academias locales, coros, elencos teatrales y producciones de alcance provincial y nacional que ofrecerán un abanico de propuestas y espectáculos para todas las edades.
Programación completa
Lunes 16 y 30
A las 9 - Visitas guiadas al teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Miércoles 4
A las 21 - Muestra anual Estudio "José Hernández" 70 Aniversario
Entrada general: $10.000
Género: folklore.
Duración: 2 horas
Org. Estudio "José Hernández"
Viernes 6
A las 21 - Muestra anual de canto y guitarra
Academia de Guitarra "Stella Maris Jorge"
Entrada general: $15.000
Género: música
Duración: 2 horas
Sábado 7
A las 21 - Natalie Pérez en Paraná
Platea preferencial (primeras 8 filas): $50.000
Platea general: $45.000
Palcos bajos: $45.000
Palcos altos: $40.000
Anfiteatro: $40.000
Tertulia: $35.000 Paraíso: $35.000.
Ventas: boletería del teatro y Gradatickets
Género: música
Duración: 2 horas
Org. Paracima Producciones
Martes 10
A las 20:30 Tradiciones de mi tierra
Entrada general: $10.000
Género: danza folklórica
Duración: 1 hora y media
Org. Grupo de Danzas "Presagios de mi Tierra"
Miércoles 11
A las 21 - Fuego gitano
Festival de fin de año "Brisas de España"
Platea: $15.000
Palcos bajos (4 ubicaciones): $72.000
Palcos altos (4 ubicaciones): $72.000
Tertulia: $12.000
Género: danzas españolas
Duración: 2 horas y media
Org. Instituto Superior de Danzas Españolas
Jueves 12
A las 21 - "Unidas por la misma pasión"
Entrada general: $17.000
Anticipada: $15.000
Género: baile-ritmos latinos
Duración:
Org. Bailo Feliz-Paola Schmal
Viernes 13
A las 21 - Muestra anual "Estudio Danza y Arte"
Platea: $20.000
Palcos bajos (4 ubicaciones): $84.000
Palcos altos (4 ubicaciones): $84.000
Tertulia: $15.000
Género: danzas españolas y flamenco
Duración: 1 hora y 45 minutos
Org. Estudio de Danza y Arte
Sábado 14
A las 21 - Nico de Tracy "Purga"
Entrada general: $35.000.
Ventas: boletería del teatro y Platea Vip
Género: Stand Up
Duración: 1 hora y media
Org. Sin Producciones
Domingo 15
A las 16 - Viajeros del espacio
Entrada general: $20.000
Ventas: Boletería del teatro
Género: teatro musical infantil
Duración: 1 hora y 20 minutos
Org. Favio Vides
A las 21 - Matrimoniados
Entrada general: $20.000
Ventas: Boletería del teatro
Género: comedia musical
Duración: 1 hora y media
Org. Favio Vides
Martes 17
A las 20:30 - Muestra anual 2026 "Alma de Río"
Entrada general: $12.000
Género: danzas folklóricas
Duración: 2 horas
Org. Grupo de Danzas Folklórica Alma de Río
Miércoles 18
A las 21 - Muestra anual El Bastión Ballet Folklórico
Platea: $10.000
Palcos bajos: $15.000
Palcos altos: $15.000
Tertulia: $8.000
Paraíso: $8.000
Género: folklore y tango
Duración: 1 hora y media
Org. El Bastión, Ballet Folklórico
Jueves 19
A las 20:30 - Muestra anual de danzas SAJ Paraná
Platea: $20.000
Palcos bajos (4 ubicaciones): $80.000 Palcos altos (4 ubicaciones): $80.000 Tertulia: $15.000
Género: danzas
Duración: 1 hora y media
Org. Estudio SAJ Paraná
Viernes 20
A las 21 - "España baila"
Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac
Platea: $20.000
Palcos bajos (4 ubicaciones): $90.000
Palcos altos (4 ubicaciones): $90.000
Tertulia: $15.000
Género: danzas españolas
Duración: 1 hora y media
Org. Instituto Coreográfico de Danzas profesora Laura Devetac
Sábado 21
A las 21 - Muestra anual Coro de la Ciudad
Entrada libre y gratuita
Género: coro
Duración: 2 horas
Org. Coro de la Ciudad
Domingo 22
A las 21 - "Wicked"
Misterio de Oz. El musical
Género: Musical
Martes 24
A las 19 y a las 21:30 - "España y sus tradiciones"
Platea: $25.000
Palcos bajos (4 ubicaciones): $120.000
Palcos altos (4 ubicaciones): $100.000
Tertulia: $20.000
Género: danzas españolas
Duración: 2 horas (cada función)
Org. Instituto de Baile "Sociedad Española de Paraná"
Miércoles 25
A las 18 y a las 20:30 - Muestra anual de danzas
Estudio de Danzas Mariana Retamar
Entrada general: $22.000
Género: danzas
Duración: 1 hora y 45 minutos (cada función)
Org. Estudio de Danzas Mariana Retamar
Jueves 26
A las 21 - "Show anual EDER"
Escuela de Danzas Entre Ríos
Anticipadas: Platea $20.000
Palcos bajos (4 ubicaciones): $80.000
Palcos altos (4 ubicaciones): $80.000
Tertulia $15.000
Día de la función:
Platea y palcos bajos/altos $25.000
Tertulia $20.000
Género: danza
Duración: 2 horas
Org. Escuela de Danzas de Entre Ríos
Viernes 27
A las 19 - Egreso de la Promoción LXXXVIII de Oficiales Ayudantes
Entrada libre y gratuita
Género: acto
Duración: 4 horas
Org. Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá"
Sábado 28
A las 18 y a las 20 - "Hecho en Entre Ríos"
Escuela Municipal de Danza
Entrada general: Libre y gratuita
Género: danza
Duración: 1 hora (cada función)
Org. Escuela Municipal de Danza
Domingo 29
A las 18:30 y a las 21 - La aldea del Dr. Coppelius - Instituto Ballerina
Platea preferencial (hasta fila 10): $28.500
Platea general: $26.000
Palcos bajos: $28.500
Palcos altos: $26.000
Tertulia: $18.000
Género: ballet
Duración: 1 hora y media (cada función).
Org. Instituto Ballerina