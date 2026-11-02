Presentarán en Paraná el libro “A duelar también se aprende”, de Lucía Franchi y Nan Udrizard

"A duelar también se aprende" se presentará este miércoles a las 16, en el salón de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La obra, que aborda los procesos de duelo durante la infancia y la adolescencia, será presentada este miércoles 4 de noviembre a las 16, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El libro fue declarado de interés legislativo por iniciativa de la diputada María Laura Stratta.

El libro A duelar también se aprende, de Lucía Franchi y Nan Udrizard, será presentado este miércoles 4 de noviembre en Paraná, en una actividad organizada en el ámbito de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El encuentro comenzará a las 16 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja provincial y estará centrado en una obra que propone abordar una temática sensible y muchas veces difícil de transitar: los procesos de pérdida durante la infancia y la adolescencia.

El libro surge de la necesidad de acercar recursos prácticos a familias, docentes y profesionales de la salud mental que acompañan a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de duelo.

A partir de la experiencia clínica de sus autoras en educación emocional y duelo, la propuesta invita a reflexionar sobre la importancia de validar las emociones y ofrecer un acompañamiento humanizado durante las infancias.

La obra lleva como subtítulo La difícil pero necesaria tarea de aprender a duelar en la infancia y pone el foco en la necesidad de contar con herramientas para acompañar las pérdidas sin negar ni minimizar las emociones que aparecen durante esos procesos.

La publicación fue declarada de interés legislativo por iniciativa de la diputada provincial María Laura Stratta.

La presentación tendrá lugar este miércoles 4 de noviembre, a las 16, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en Paraná.