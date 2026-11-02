Presentarán este martes el reconocimiento con el Premio El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi

Santiago Rinaldi recibirá el premio El Sauce de la provincia de Entre Ríos.

El periodista, locutor y conductor será distinguido por su trayectoria de más de cuatro décadas en la comunicación y la cultura entrerriana. La presentación oficial del reconocimiento se realizará este martes 3 de noviembre en Casa de Gobierno, mientras que la ceremonia de entrega tendrá lugar el jueves 5, a las 21, en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.

La provincia presentará este martes 3 de noviembre el reconocimiento con el Premio El Sauce que recibirá Santiago Miguel Rinaldi por su trayectoria de más de 40 años vinculada con la comunicación y la cultura de Entre Ríos.

La actividad se realizará a las 10, en el Salón Mujeres Entrerrianas, ubicado en el primer piso de Casa de Gobierno, y contará con la presencia del secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Knetemann, y del secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello.

La presentación funcionará como antesala de la ceremonia prevista para el jueves 5 de noviembre, a las 21, en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná, donde Rinaldi recibirá formalmente el Premio El Sauce.

El reconocimiento pone el foco en una extensa trayectoria desarrollada en los medios de comunicación y en distintos ámbitos de la cultura entrerriana, como periodista, locutor y conductor.

La ceremonia del jueves tendrá entrada libre y gratuita e incluirá presentaciones artísticas a cargo de Los Musiqueros Entrerrianos y Juan Manuel Bilat. El reconocimiento contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, quien entregará la distinción.

De esta manera, la agenda comenzará este martes con la presentación oficial del reconocimiento en Casa de Gobierno y tendrá su momento central el jueves por la noche en La Vieja Usina, con la entrega del Premio El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi.