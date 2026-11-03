Antonio Tarragó Ros presentará “El Alma Entrerriana” en el CPC con entrada gratuita

El músico y acordeonista presentará este sábado 7 de noviembre en Paraná una obra dedicada al patrimonio musical y cultural de Entre Ríos. La función comenzará a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones y tendrá entrada libre y gratuita.

Antonio Tarragó Ros presentará este sábado 7 de noviembre en Paraná El Alma Entrerriana, una obra concebida como un recorrido por la música, las figuras y distintos aspectos del patrimonio cultural de la provincia.

La presentación se realizará a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con entrada libre y gratuita.

El Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales de la provincia, interpretados únicamente con acordeón, guitarra y voz. La elección de ese formato busca conservar la sonoridad y las características propias del repertorio entrerriano.

“Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo”, explicó Tarragó Ros al referirse al proyecto.

La obra fue donada por el músico a la provincia con el propósito de que pueda difundirse tanto en las escuelas como en otros ámbitos culturales.

El trabajo musical forma parte de una propuesta más amplia. El Alma Entrerriana se completa con cuatro fascículos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de Entre Ríos, además de 100 biografías de personalidades de la provincia, entre próceres, poetas, científicos y artistas. El material también recupera leyendas entrerrianas.

De esta manera, la iniciativa combina el rescate del repertorio musical con otros contenidos vinculados con la historia, la naturaleza y la identidad cultural provincial.

El espectáculo del sábado cuenta con el auspicio del Gobierno de Entre Ríos y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

La cita será el sábado 7 de noviembre, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, en San Martín 15, con acceso libre y gratuito.