Casa Madre alojará este viernes una exhibición de artes visuales

La artista Mónica Cristina Percivaldi llevará a cabo la apertura de su muestra individual de arte titulada "Esto que soy. Esto te doy" este viernes 6 de noviembre a las 20 en espacio cultural Casa Madre, ubicado en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de compartir con la comunidad una selección de producciones pictóricas que marcan su reencuentro con el lenguaje del color y el gesto plástico.

La propuesta reúne un conjunto de trabajos que reflejan el camino de búsqueda artística y personal emprendido por Percivaldi, abordando la pintura como un territorio de exploración donde convergen la memoria, la propia historia y la necesidad de manifestar nuevos sentidos visuales.

En la presentación, la creadora propone un recorrido centrado en el descubrimiento de sus formas y tonalidades, articulando las piezas bajo la premisa de que dentro de una trayectoria estética siempre resulta posible retomar la labor en el taller y reiniciar la producción expresiva.

La actividad contará con acceso libre y gratuito.