El FICER suma por primera vez una sección de cine de terror y fantasía

El FICER se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná.

Vórtice – Habitantes de otros mundos será una de las novedades de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre. La programación reunirá producciones recientes, una función especial y un clásico de culto.

El terror y el cine fantástico tendrán por primera vez un espacio propio dentro del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Con el nombre Vórtice – Habitantes de otros mundos, la nueva sección propondrá un recorrido por películas que exploran lo inquietante, las pesadillas y los límites entre lo cotidiano y lo sobrenatural.

La propuesta formará parte de la octava edición del festival, que se realizará del 24 al 29 de noviembre de 2026, organizada por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER).

La programación incluirá Mitra, dirigida por Diego Bellocchio, una producción argentina de 2025 de 81 minutos, y Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, de Cristián Ponce. Esta última, realizada en Argentina en 2026 y de 83 minutos de duración, obtuvo en octubre el premio a la Mejor Dirección de la sección Noves Visions del 59º Festival de Cine Fantástico de Sitges.

También se proyectarán El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi, una película argentina de 2025 de 72 minutos, y Los nadadores, de Sol Iglesias SK, una coproducción de Argentina, México y Estados Unidos de 76 minutos.

Vórtice contará, además, con una función especial de The glorious dead (Los gloriosos muertos), de John Adams y Toby Poser, una producción estadounidense de 81 minutos.

El recorrido se completará con el apartado Clásicos de Culto, que recuperará The lost boys (Que no se entere mamá), dirigida por Joel Schumacher. La película estadounidense de 1987, de 97 minutos, sumará a la selección una mirada retrospectiva sobre el género.

Con esta incorporación, el FICER ampliará su programación y abrirá una puerta a otros universos cinematográficos, entre criaturas, mundos imposibles y relatos que buscan perturbar al espectador.