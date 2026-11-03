El historiador Edgar Giles dará una charla sobre Miguel de Unamuno

La Asociación Mariano Moreno organiza una disertación académica a cargo del profesor Edgar Giles titulada "El silencio después del grito, los últimos días de Miguel de Unamuno" el próximo jueves 12 de noviembre a las 20 en la sede de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, ubicada en la calle San Martín 553 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de abordar el tramo final de la vida, el pensamiento filosófico y la postura política del autor español.

La actividad se desarrollará en el marco de los encuentros culturales promovidos por la institución, convocando a lectores, docentes e interesados en la historia literaria a explorar la figura de quien fuera uno de los referentes centrales de la denominada Generación del 98.

La exposición abordará la etapa conclusiva de la biografía de Miguel de Unamuno y Jugo, personalidad nacida en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y fallecida en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, cuyo recorrido estuvo atravesado por el impacto de la Guerra Civil española y su posterior distanciamiento del régimen franquista.

El profesor Giles analizará el contexto histórico en el que el pensador hizo de la duda, la fe y la búsqueda de sentido los ejes rectores de su producción en prosa, poesía, ensayo y dramaturgia, vinculando sus experiencias de juventud con las convicciones éticas y las intervenciones públicas que marcaron sus últimos años de vida.