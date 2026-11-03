Forum anunció los proyectos seleccionados para su edición 2026

El espacio de industria del sector audiovisual del centro y litoral argentino reunirá proyectos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Se desarrollará en la 8° Edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) desde el martes 24 hasta el jueves 26 de noviembre, en Paraná.

Este año son 14 los proyectos seleccionados que participarán del foro de coproducción, una iniciativa destinada a impulsar primeras y segundas películas en etapa de desarrollo y posproducción y a fortalecer los vínculos de coproducción entre Argentina, Uruguay y Paraguay.

Durante tres jornadas, realizadores y productores presentarán sus proyectos ante referentes de la industria, tendrán reuniones individuales con potenciales socios y habitarán espacios de intercambio sobre los desafíos actuales del sector audiovisual. Todos competirán por incentivos económicos y servicios profesionales destinados a contribuir a la concreción de sus películas.

Tutores e invitados de la industria

La edición 2026 contará con la participación de tres tutores de reconocida trayectoria: Lorena Muñoz, directora de Gilda y El Potro; Alejandro Israel, productor cinematográfico y productor de La virgen de la tosquera, representante argentina en los próximos premios Oscar; y Manuel García, distribuidor y referente latinoamericano en construcción de audiencias. Los tres acompañarán a los proyectos seleccionados en su preparación y presentación, con encuentros de tutoría previos al foro y un taller intensivo de pitch durante la primera jornada.

Además, FORUM reunirá a profesionales de distintas áreas de la industria audiovisual regional, incluyendo producción, distribución, exhibición, plataformas y políticas públicas. Entre los invitados confirmados se encuentran Manuel Trancón (Warner Bros. / HBO Max), Ignacio Galliano (Flow); Pedro Lafferranderie (Murdoc, UY); Fernando Díaz (Machaco, CABA); Federico Cetta (El Cielo Cine, Montevideo), Roxana Ramos (Aramos Cine, CABA); Santiago King y Romina Tamburello (Pez cine, Rosario); Marcos Zoppi (ZUB Sonido); Lucía Van Helderen (HD Argentina); Sergio Acosta y Santiago Carabante (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, Iaavim), Ariadna Solís (Film Commission Santa Fe), entre otros.

Charlas, debates y encuentros profesionales

Entre las actividades se destaca la presentación del flamante libro Reflexiones sobre la Producción Audiovisual. ¿Qué hay del otro lado del riesgo?, de Javier Leoz y Nicolás Batlle.

También habrá espacios dedicados a las herramientas de fomento y las nuevas formas de organización y comunidad del sector, un panel sobre las oportunidades de coproducción regional que contará con la presencia de una comitiva uruguaya, y una charla sobre comercialización, circulación y construcción de audiencias en la era de las plataformas. La agenda se completará con un encuentro sobre las dinámicas de colaboración entre dirección y producción y los vínculos creativos que dan forma a una película.

A estas actividades se sumarán las sesiones de pitching de los proyectos seleccionados y dos jornadas de reuniones individuales (one to one) entre los participantes y los invitados de la industria, concebidas para generar oportunidades de colaboración, intercambio y coproducción.

Los 14 proyectos seleccionados

Los proyectos se distribuirán en dos categorías: desarrollo avanzado y work in progress (WIP).

Desarrollo avanzado

Por un puñado de pesos (Entre Ríos).

Maromera (Entre Ríos).

Las cuchillas (Entre Ríos).

La Solapa (Entre Ríos).

Érase una vez en las Misiones rebeldes (Misiones).

Cómo se nombra una tormenta (Santa Fe).

La compañera (Misiones).

Los Dogos (Córdoba).

Perros Salvajes (Misiones).

Cuando llueva tendrás un río (Chaco).

Azogue (Corrientes-Paraguay).

Work in progress (WIP)

Al amanecer, el mal entró por el oeste (Santa Fe).

Caza y pesca (Uruguay).

La amiga de Zulema (Uruguay).

FORUM es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer).