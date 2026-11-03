Gildas Bailanta celebra sus 10 años de trayectoria

El conjunto musical llevará a cabo la conmemoración de sus diez años de trayectoria artística con un espectáculo especial programado para este sábado 7 de noviembre a partir de las 23 en Monet Club, establecimiento situado en la calle Liniers 376 de la ciudad de Paraná, con el propósito de celebrar una década dedicada a rendir homenaje a la obra de la cantante Gilda y a recrear la estética bailable de los años noventa.

La actividad reunirá a más de veinte artistas sobre el escenario, incluyendo a músicos y cantantes que formaron parte del proyecto desde su gestación, contando además con la participación musical de la Dj Sofi Miño y diversas sorpresas destinadas al público.

Gildas Bailanta es un proyecto de carácter local que se originó en el año 2016 al cumplirse dos décadas del fallecimiento de la intérprete de cumbia, impulsado por la iniciativa de mantener vigentes sus canciones mediante actuaciones en vivo y un repertorio concebido desde la admiración y la devoción por el género tropical.

A lo largo de estos diez años, el grupo recorrió numerosos escenarios de la capital entrerriana, de la provincia y de diversos puntos del país, cumpliendo con el objetivo de llevar la cumbia a todos los rincones y celebrar la obra de la artista.

Las entradas individuales tienen un valor de $15.000 y un valor de $25.000 para el combo destinado a dos personas. Los boletos pueden adquirirse a través de Passline.