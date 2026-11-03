Pintó de Grande ofrecerá una noche de clásicos del rock nacional y temas propios

La agrupación musical Pintó de Grande brindará un concierto en vivo este sábado 7 de noviembre a las 21 en la Sala Erarte, espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo (San Martín 902) de la ciudad de Paraná, con el objetivo de presentar ante el público un recorrido por canciones del rock argentino junto a creaciones de su propia autoría.

El conjunto saldrá al escenario con una formación integrada por siete músicos en escena, junto a un instrumental que abarca teclados, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, armónica, batería, bajo y percusión.

A partir de esa estructura sonora, la propuesta artística contempla la ejecución de clásicos pertenecientes al repertorio popular de la música nacional que se irán intercalando con obras compuestas por los propios miembros de la banda.

La entrada general tiene un valor de $15.000, y puede adquirirse al 343 4808780 o mediante la plataforma Eventbrite.