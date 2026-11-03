Se conocieron los ganadores de los premios literarios Entre Orillas

En esta edición participaron más de 215 personas de distintos puntos de la provincia, de las cuales 195 quedaron habilitadas para participar en los dos géneros del certamen: poesía y narrativa.

Los ganadores

Poesía

- Sebastián Quartino (Paraná)

- Atahualpa Puchulu (Concepción del Uruguay)

- Hernán Lasque (Concordia)

- Sigrid Kunath (Paraná)

Menciones especiales:

- Liliana Marse (Paraná)

- Rocío Lanfranco (Paraná)

- Margarita Presas (Concepción del Uruguay)

Narrativa

-Enrique Lara (Paraná)

-Matías Olmedo (Nogoyá, radicado en La Plata)

-Gerardo Iglesias (Concepción del Uruguay)

-Ceferino Lloret (Concepción del Uruguay)

Menciones especiales:

-Horacio Lapunzina (Paraná)

-Fabián Slongo (Lucas González)

-Paula Andrea Arriola (Concordia)

Los premios Entre Orillas se consolidan como un espacio de reconocimiento y promoción de la literatura entrerriana, fortaleciendo los vínculos culturales Paraná y Concepción del Uruguay, y las demás localidades de la provincia.

La nómina de premiados reúne a autores de distintas localidades entrerrianas y pone de relieve la diversidad y la riqueza de la producción literaria provincial, tanto en poesía como en narrativa.

Cabe destacar que los premiados recibirán $750.000 y 5 ejemplares de la antología que se constituirá en esta última etapa del certamen 2026.

La iniciativa es impulsada por las municipalidades de Paraná y de Concepción del Uruguay. Año a año, promueve la producción literaria y reconoce a escritores y escritoras de toda la provincia de Entre Ríos.