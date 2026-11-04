"Alimentos": una obra que propone revisar las obligaciones alimentarias

El libro Alimentos, dirigido por Andrea Saxer y María Spais, será presentado este jueves 5 de noviembre a las 18 en el Salón Lucio Dato del Colegio de Abogados de Entre Ríos, ubicado en Córdoba 264, en Paraná. La publicación inaugura la colección Derecho de las Familias de Entre Ríos, de Abogar Editorial, y propone abordar las obligaciones alimentarias desde una perspectiva que contemple los aportes económicos, las tareas de cuidado, las desigualdades en la crianza y las distintas configuraciones familiares.

La obra reúne aportes de profesionales del derecho, integrantes de organizaciones y especialistas de otras disciplinas, con el propósito de acercar estos debates a quienes trabajan en el ámbito judicial y a las personas que necesitan comprender sus derechos. El volumen cuenta con prólogo de Ana Clara Pauletti y busca ofrecer una lectura accesible sobre una problemática que atraviesa a numerosas familias.

Según explicó la abogada Andrea Saxer a A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), la intención fue construir una publicación que no quedara limitada a las interpretaciones jurídicas ni estuviera dirigida exclusivamente a quienes ejercen la profesión. "Somos dos mujeres, María y yo, con una mirada diferente del derecho", señaló al explicar el punto de partida del proyecto. En ese sentido, contó que buscaron trabajar con una escritura más cercana, que incorporara las perspectivas de las niñeces y de género, y que permitiera reunir distintas voces alrededor de una cuestión que tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana.

La directora de la publicación explicó que uno de los ejes centrales del libro es el reconocimiento de las tareas de cuidado y de los roles que tienen un peso determinante a la hora de organizar la familiar, y en particular señaló que se trata de una realidad que suele recaer sobre las mujeres, ya que son quienes con frecuencia asumen la responsabilidad de acompañar a sus hijos, atender sus necesidades y organizar buena parte de las actividades vinculadas con la crianza. Por eso, la publicación busca ampliar la discusión sobre los alimentos y poner en consideración qué tareas se realizan, quiénes las asumen y de qué manera esas responsabilidades deben ser contempladas al momento de analizar las obligaciones de cada progenitor.

Para desarrollar esa mirada, el libro incorpora colaboraciones de personas que abordan el tema desde diferentes experiencias. Saxer mencionó, entre ellas, el aporte de Belén Zavallo, escritora y docente, que trabaja desde la perspectiva de una usuaria que recurrió al servicio de justicia para reclamar alimentos. También participan dos mujeres vinculadas con una organización no gubernamental llamada Madres Monomarentales, que escriben sobre las particularidades de las familias en las que la crianza queda principalmente a cargo de una madre.

La abogada destacó, además, la inclusión de una contadora que aporta herramientas para comprender cómo se calcula una cuota alimentaria, cómo interpretar un recibo de sueldo y qué sucede cuando una persona no cuenta con un empleo registrado o no tiene recibo de haberes. A ese aspecto se suma la mirada de un mediador, que trabaja sobre las posibilidades de cooperación y de resolución de los conflictos sin que la intervención judicial sea necesariamente el primer camino.

Los alimentos son un tema que tiene ocupa una gran dimensión en esta problemática y en la vida de las familias. Saxer contó que lleva muchos años trabajando como abogada y que observa que los reclamos alimentarios aparecen entre las situaciones más frecuentes. Para ella, la obligación alimentaria debe analizarse desde una perspectiva que contemple las condiciones necesarias para garantizar una vida digna, especialmente durante la infancia y la adolescencia, y que reconozca que el cuidado cotidiano también forma parte de ese sostenimiento.

La publicación también propone revisar los modelos familiares desde los que históricamente se interpretaron estas obligaciones. Saxer señaló que las formas de organización de las familias cambiaron y que el derecho debe poder contemplar esas transformaciones, tanto en los hogares ensamblados como en aquellos integrados por personas del mismo sexo y otras configuraciones que se apartan del modelo tradicional. Planteó que la crianza no debería quedar asociada automáticamente a una división rígida entre un hombre proveedor y una mujer responsable del cuidado. "Queremos personas que cuiden a sus hijos, no personas que paguen plata", expresó. Con esto, apuntó a una discusión más amplia sobre la corresponsabilidad de los progenitores y sobre la necesidad de considerar el cuidado como una tarea compartida, más allá de cómo se distribuya en cada familia.

La mirada interdisciplinaria es uno de los rasgos que las directoras buscaron imprimirle a la publicación. Además de los aportes jurídicos, la participación de profesionales de otras áreas permite observar cómo se construyen las obligaciones alimentarias y cuáles son las dificultades que encuentran las personas cuando deben reclamar o cumplir con ellas. La intención, según Saxer, es que "el libro sea para que cualquier justiciable o cualquier persona usuaria lo puede leer, comprender y transitar". En ese sentido, señaló que el objetivo fue elaborar un material con palabras más accesibles, que permita entender cómo funciona el sistema y cuáles son los aspectos que intervienen en un reclamo alimentario.

La presentación en Paraná será también una instancia para poder poner en circulación una producción jurídica que –en palabra de una de sus autoras– es realizada "a todo pulmón".