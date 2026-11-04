Cantina Ferrero recibe una función de teatro en miniatura

Los titiriteros y actores Marcelo Amorosi, Ludmila Pierotti y Pola Ortiz llevarán a cabo una función especial de teatro Lambe Lambe orientada al público adulto este viernes 6 de noviembre a las 20:30 en Ferrero Cantina, espacio cultural ubicado en la calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de brindar una experiencia escénica de carácter íntimo a través de la manipulación de títeres u objetos dentro de pequeñas cajas.

La propuesta artística del teatro Lambe Lambe consiste en un formato donde cada función dura apenas unos minutos y está concebida de manera exclusiva para un solo espectador por turno, quien debe asomarse a una diminuta estructura de caja para observar el desarrollo de la trama de forma individual.

En esta oportunidad, el público podrá transitar por tres universos narrativos independientes conducidos por sus propios realizadores.

Marcelo Amorosi presentará la obra titulada "Semillas de esperanza", Ludmila Pierotti desplegará la pieza denominada "Cata y la Vampiresa", mientras que Pola Ortiz ofrecerá el relato titulado "La chica del 4° B".

La actividad se desarrollará bajo la modalidad de show a la gorra.

Para reservas, comunicarse al 343 4293086.